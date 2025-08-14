कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा और कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला? जानिए पूरा इतिहास

एक दिन बाद पूरा देश आजादी की 79वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएगा. पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. देश के हर संस्थान में सुबह सबसे पहले झंडारोहण का कार्यक्रम होगा और फिर राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन अधिनायक...’ गाया जायेगा. स्कूल के दिनों में सुबह की प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाते हुए बड़े हुए हैं. बचपन से ही हमें राष्ट्रगान को लेकर कुछ खास बातें बताई गईं हैं. जैसे कि राष्ट्रगान को कैसे गाएं? राष्ट्रगान को किसने लिखा? राष्ट्रगान को कब और कहां गाना चाहिए? तो चलिए आज हम आपको इन्हीं जानकारियों से रूबरू करवाते हैं.

भारत का राष्ट्रगान सन 1905 में सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था. तब इसको राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था. इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. पहली बार हिंदी भाषा में इसका अनुवाद आबिद अली ने 1911 में किया था. हालांकि तब इसे राष्ट्रगान के तौर पर नहीं अपनाया गया था. 24 जनवरी साल 1950 को संविधान सभा में इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला था. हालांकि इसके पहले भी इस गान को कई बार गाया जा चुका था. 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पहली बार इसे कलकत्ता में गाया गया था.

पहली बार किसने गाया?

साल 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में यह गान पहली बार गाया गया था. इसे एक सरला देवी चौधरानी नाम की महिला ने गाया था, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी. सरला देवी इस गान को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थीं. साल 1947 में देश की आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 के दिन 'जन-गण-मन...' को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान घोषित किया गया था.

राष्ट्रगान गाने के कुछ जरूरी नियम

राष्ट्रगान गाने के कुछ जरूरी नियम भी हैं इन नियमों के बिना राष्ट्रगान गाने से उसे अपमानित माना जाता है. सबसे पहला नियम है कि राष्ट्रगान को हमेशा सही उच्चारण के साथ गाना चाहिए. यह 52 सेकेंड में पूरा होना चाहिए न तो इससे कम और न ही इससे ज्यादा समय लगना चाहिए. राष्ट्रगान बजने के दौरान माहौल शांत होना चाहिए. इस दौरान किसी भी प्रकार का दूसरा संगीत या फिर शोर-शराबा नहीं होना चाहिए. राष्ट्रगान गाने वाले लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए. ज्यादातर मौकों पर राष्ट्रगान खुले आसमान के नीचे ही गाया जाना चाहिए.

यहां पढ़ें भारत का राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता.

पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा

उच्छल जलधि तरंग

तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मांगे

गाहे तब जय-गाथा.

जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे.

