राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें; जानें किस उम्मीदवार को कितने मिले वोट

Rajya Sabha Elections 2025 Results: राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा बढ़ गया है. शुक्रवार शाम घोषित हुए चुनाव में पार्टी ने 3 सीटें जीतीं. चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान किया.

जम्मू कश्मीर में आज हुए राज्यसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने तीन सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक सीट पर कब्जा जमाया. यह चुनाव इसलिए खास हो गया था क्योंकि प्रदेश से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्यसभा के लिए जम्मू-कश्मीर से पहली बार निर्वाचित सदस्य चुने जा रहे थे.

NC कैसे पड़ी बीजेपी पर भारी?

राज्यसभा के इस चुनाव में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के 86 विधायकों ने मतदान किया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कुल 3 सीटें मिलीं. बीजेपी के उम्मीदवार ने एक सीट पर विजय प्राप्त की. चुनाव में कांग्रेस और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, जिससे NC के लिए जीत आसान हो गई.