Advertisement
trendingNow12974046
Hindi Newsदेश

राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें; जानें किस उम्मीदवार को कितने मिले वोट

राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा बढ़ गया है. शुक्रवार शाम घोषित हुए चुनाव में पार्टी ने 3 सीटें जीतीं. चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान किया.   

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें; जानें किस उम्मीदवार को कितने मिले वोट

Rajya Sabha Elections 2025 Results: राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा बढ़ गया है. शुक्रवार शाम घोषित हुए चुनाव में पार्टी ने 3 सीटें जीतीं. चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान किया. 

जम्मू कश्मीर में आज हुए राज्यसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने तीन सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक सीट पर कब्जा जमाया. यह चुनाव इसलिए खास हो गया था क्योंकि प्रदेश से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्यसभा के लिए जम्मू-कश्मीर से पहली बार निर्वाचित सदस्य चुने जा रहे थे. 

NC कैसे पड़ी बीजेपी पर भारी?

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यसभा के इस चुनाव में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के 86 विधायकों ने मतदान किया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कुल 3 सीटें मिलीं. बीजेपी के उम्मीदवार ने एक सीट पर विजय प्राप्त की. चुनाव में कांग्रेस और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, जिससे NC के लिए जीत आसान हो गई. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsRajya Sabha Elections 2025

Trending news

राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी