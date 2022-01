देश में पहली बार बनी 750 मीटर की पेंटिंग, राजपथ पर दिखेगी गुमनाम नायकों की गाथा

नई दिल्‍ली: देश में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है कि किसी पेंटिंग को एक नहीं बल्क‍ि कई लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया हो. और वह भी 750 मीटर की विशाल पेंटिंग. इस पेंटिंग को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राजपथ पर डिस्‍प्‍ले किया जाएगा.

यह पेंटिंग राष्‍ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने संस्‍कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बनाई है. 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इस कला कुंभ का आयोजन भुवनेश्‍वर में और 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक चंडीगढ़ के चितकारा विश्‍वविद्यालय में हुआ.

इस कला कुंभ में देश के 500 कलाकारों ने मिलकर काम किया. इसमें सबसे पहले देश के गुमनाम नायकों के योगदान के बारे में पता किया गया और फिर उनके योगदान को दर्शाते हुए पेंटिंग बनाई गई. कलाकारों ने भुवनेश्‍वर और चंडीगढ़ में 75 मीटर के कुल 10 स्‍क्रॉल कैनवास पर पेंटिग बनाई हैं जिनकी कुल लंबाई 750 मीटर से अधिक है.

भुवनेश्‍वर में कलाकारों ने ओड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्‍तीसगढ़, पश्‍च‍िम बंगाल और आंध्र प्रदेश के गुमनाम नायकों की पेंटिंग बनाईं तो वहीं चंडीगढ़ में लद्दाख, जम्‍मू, कश्‍मीर, उत्‍तर प्रदेश, दिल्‍ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के गुमनाम नायकों की गाथा है.

@ADWAITAGADANAY2,DG,@ngma_delhi hold a Press Meet to discuss the varied aspects of #Kalakumbh-Azadi ka #AmritMahotsav,held as a unique collaboration between @DefenceMinIndia and @MinOfCultureGoI. to paint scrolls measuring 750 metres on the unsung heroes of our freedom movement. pic.twitter.com/zQeXHfrTNp

— National Gallery of Modern Art New Delhi (@ngma_delhi) January 14, 2022