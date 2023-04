TMC ने EC की निष्पक्षता पर उठाए सवाल; BJP ने 'ऑल इंडिया' शब्द हटाने को कहा

TMC questions the impartiality of the Election Commission: राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और कहा कि क्या कांग्रेस तथा भाजपा को छोड़कर अन्य दलों ने इस प्रतिष्ठित दर्जे से संबंधित सभी निर्धारित नियमों को पूरा किया है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प भी तलाश रही है.

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उसे अपने आधिकारिक नाम 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' से 'ऑल इंडिया' हटा देना चाहिए. प्रदेश कांग्रेस ने भी टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर ''चुकी हुई ताकत'' करार दिया. निर्वाचन आयोग ने सोमवार को टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया था. देश में अब छह राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और आम आदमी पार्टी (आप) शामिल हैं. टीएमसी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, ''हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि हम निर्वाचन आयोग के फैसले से सहमत नहीं हैं. यह एक निष्पक्ष निर्णय नहीं है. हम निर्वाचन आयोग से इस बारे में एक बयान देने का अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त सभी दल निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं.'' वहीं, एक अन्य टीएमसी नेता ने कहा कि यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दलों ने प्रतिष्ठित दर्जा पाने के लिए सभी नियमों को पूरा किया. विपक्षी भाजपा ने घटनाक्रम के बाद टीएमसी पर तंज कसा. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, निर्वाचन आयोग को टीएमसी को उसके नाम में 'ऑल इंडिया' शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. अगले कुछ साल में वह बिना चुनाव चिह्न वाली पार्टी बन जाएगी. कोई भी जबरन और पैसे खर्च कर राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा कि टीएमसी का राष्ट्रीय मंच पर सबसे पुरानी पार्टी की जगह लेने का सपना अब चकनाचूर हो गया है. उन्होंने कहा,कांग्रेस की कीमत पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का विस्तार हुआ. तब इसने कांग्रेस नेताओं की खरीद-फरोख्त कर बंगाल के बाहर अपना आधार बढ़ाने का सपना देखा था. लेकिन अब, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चले जाने के बाद टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर एक चुकी हुई ताकत है. गोवा और मेघालय जैसे विभिन्न राज्यों में कांग्रेस नेता विशेष रूप से चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हो गए थे.