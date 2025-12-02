Advertisement
trendingNow13025946
Hindi Newsदेश

40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने 'गैस चेंबर', आखिर कब मिलेगी साफ हवा?

National Pollution Control Day: राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की याद में मनाया जाता है ताकि प्रदूषण के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने 'गैस चेंबर', आखिर कब मिलेगी साफ हवा?

National Pollution Control Day: भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है. इस दिन का महत्व बहुत खास है क्योंकि यह हमें प्रदूषण के खतरों के बारे में सोचने और उसे रोकने की जिम्मेदारी को याद दिलाने का काम करता है. साथ ही, यह दिन 1984 की भोपाल गैस काण्ड में जान गंवाने वाले लोगों की याद में भी मनाया जाता है. उस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था. लेकिन आज के समय में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस की बीमारी की समस्या बहुत अधिक हो गई है.

प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है?
आज के समय में शहरों में इतनी फैक्ट्रियां, वाहन और धूल-धुआं बढ़ गया है कि कई जगह की हवा जहरीली बन गई है. खासकर दिल्ली और बड़े शहरों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग उसे गैस चेंबर कहने लगते हैं. खराब हवा बच्चों, बुजुर्गों और हर व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर डालती है.
इस दिन का उद्देश्य क्या है?

इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है. लोगों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में समझाना हवा, पानी और मिट्टी को साफ रखने की जिम्मेदारी बताना इंडस्ट्रियल जगहों पर सुरक्षा के नियम का पालन करवाना
भोपाल जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सावधान करना

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार द्वारा उठाए गए कदम
प्रदूषण रोकने के लिए जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम-1974, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम-1981,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम -1986 जैसे कानून बनाए गए हैं, इसके अलावा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कम करने और फैक्ट्रियों की जांच पर भी ध्यान दिया जाता है.

हम क्या कर सकते हैं?
सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी, जैसे सड़कों पर कचरा न फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पानी और बिजली बर्बाद न करें, वाहन कम इस्तेमाल करें, साझा सफर (कारपूल) अपनाएं, इ-कचरे और प्लास्टिक का सही निपटान करें और स्वस्थ भविष्य की जिम्मेदारी लें. अगर हम अभी नहीं संभले, तो आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा. इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए हर छोटे कदम की कीमत है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

National Pollution Control Day

Trending news

40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
maharashtra local body election 2025
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
bjp west bengal news
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
Raj Bhavan
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
pollution news
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग