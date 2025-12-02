40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने 'गैस चेंबर', आखिर कब मिलेगी साफ हवा?

National Pollution Control Day: भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है. इस दिन का महत्व बहुत खास है क्योंकि यह हमें प्रदूषण के खतरों के बारे में सोचने और उसे रोकने की जिम्मेदारी को याद दिलाने का काम करता है. साथ ही, यह दिन 1984 की भोपाल गैस काण्ड में जान गंवाने वाले लोगों की याद में भी मनाया जाता है. उस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था. लेकिन आज के समय में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस की बीमारी की समस्या बहुत अधिक हो गई है.

प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है?

आज के समय में शहरों में इतनी फैक्ट्रियां, वाहन और धूल-धुआं बढ़ गया है कि कई जगह की हवा जहरीली बन गई है. खासकर दिल्ली और बड़े शहरों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग उसे गैस चेंबर कहने लगते हैं. खराब हवा बच्चों, बुजुर्गों और हर व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर डालती है.

इस दिन का उद्देश्य क्या है?

इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है. लोगों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में समझाना हवा, पानी और मिट्टी को साफ रखने की जिम्मेदारी बताना इंडस्ट्रियल जगहों पर सुरक्षा के नियम का पालन करवाना

भोपाल जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सावधान करना

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

प्रदूषण रोकने के लिए जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम-1974, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम-1981,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम -1986 जैसे कानून बनाए गए हैं, इसके अलावा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कम करने और फैक्ट्रियों की जांच पर भी ध्यान दिया जाता है.

हम क्या कर सकते हैं?

सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी, जैसे सड़कों पर कचरा न फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पानी और बिजली बर्बाद न करें, वाहन कम इस्तेमाल करें, साझा सफर (कारपूल) अपनाएं, इ-कचरे और प्लास्टिक का सही निपटान करें और स्वस्थ भविष्य की जिम्मेदारी लें. अगर हम अभी नहीं संभले, तो आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा. इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए हर छोटे कदम की कीमत है.