मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् को छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई? कहानी राष्ट्रीय गीत की

Vande Matram: आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक वंदे मातरम् भारत की एकता और गौरव का विजय उद्घोष बना रहा है. अब इसके 150 साल हो रहे हैं. हालांकि कम लोगों को पता होगा कि एक समुदाय के विरोध के कारण आजादी से पहले कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो हिस्से ही स्वीकार किए थे.
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत के राष्ट्र गीत का जिक्र किया है, वंदे मातरम् का 150 साल पुराना इतिहास फिर एक बार जेहन ताजा हो गया है. बंकिम चंद्र चटर्जी ने इतनी कम पंक्तियों में संपूर्ण मातृभूमि का वर्णन और उसकी महानता जिस तरह प्रकट की थी, वह आसान नहीं थी. वंदे मातरम् की हर पंक्ति में अपार आशय समाया है. रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया था. 7 नवंबर को वंदे मातरम् के 150वें साल पूरे होना क जश्न देशभर में मनाया जाएगा. हालांकि तमाम मुस्लिम नेताओं ने इसका यह कहकर विरोध किया था कि इस गीत में देवी का वर्णन है, मूर्तिपूजा है. हमारे धर्म में यह मंजूर नहीं है. ये बात आजादी से पहले की है.
पीएम ने रेडियो संबोधन में कहा कि यह एक ऐसा गीत है जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है. यह शब्द मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है. हालांकि एक समय मुस्लिम नेता यह कहते हुए आपत्ति जता रहे थे कि हिंदू देवी-देवताओं का वर्णन करने वाला, हिंदू धर्म की महानता का बखान करने वाला गीत विविध धर्मों, जातियों, वंशों वाले देश का राष्ट्रगीत नहीं बनना चाहिए.
मुसलमानों के मन में संदेह क्यों?
वंदे मातरम् पर किताब लिखने वाले मिलिंद प्रभाकर लिखते हैं कि बंकिमचंद्र ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि इस गीत या उसमें वर्णित देवी स्तुति के कारण मुसलमानों के मन में इस तरह का कोई संदेह पैदा होगा. उनके लेखों में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि उनके मन में मुसलमानों के बारे में इस तरह का कोई पूर्वाग्रह था. 1874 में तो उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को लेकर एक जगह लिखा भी था कि बंगाल अकेले हिंदुओं का प्रांत नहीं है. यह हिंदू और मुसलमानों का प्रदेश है.
'वन्देमातरम्' में जो अद्भुत भाव भरा है, वो हमें मां-भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। 7 नवंबर को हम 'वन्देमातरम्' के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करेंगे
— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2025
गौर करने वाली बात यह है कि शुरू में खुद बैरिस्टर जिन्ना भी वंदे मातरम् के प्रति आदर भाव रखते थे और गायन के समय खड़े न होने वालों पर गुस्सा जताते थे. रिपु का अर्थ होता है दुश्मन. वंदे मातरम् में रिपुदलवारिणी पर काफी विवाद हुआ. एक लेखक ने लिखा कि इसमें रिपु का मतलब मुसलमानों से बिल्कुल नहीं है. वास्तव में कवि ने उस समय के हिसाब से अंग्रेजों को 'रिपु' माना होगा. हालांकि मुसलमानों का विरोध बढ़ा तो आपत्तियों की सच्चाई की पड़ताल कराने के लिए कांग्रेस ने एक समिति बनाई. उसमें रवींद्रनाथ ठाकुर, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना आजाद और नेहरू शामिल थे.
नेहरू और टैगोर की मीटिंग
बाद में ऐसा कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और रवींद्रनाथ ने आपस में चर्चा की. अफवाह उड़ी कि इसके बाद रवींद्रनाथ की सहमति से इस गीत के अंश हटा दिए गए. 1938 के हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन में गीत के पहले दो चरण ही स्वीकार किए गए जिसे समावेशी और धर्मनिरपेक्ष माना गया. इस पर लोगों ने रवींद्रनाथ की आलोचना की. आलोचकों को जवाब देने के लिए रवींद्रनाथ ने 2 नवंबर 1937 को एक लेटर लिखा. उन्होंने कहा कि कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत मैंने खुद गाया था.
मिलिंद ने अपनी किताब में टैगोर के हवाले से लिखा है कि बंकिमचंद्र का यह संपूर्ण गीत जिस पुस्तक में है, उसके मजमून के साथ इस गीत को पढ़ा जाए तो मुस्लिम लीग को ठेस पहुंचेगी, इसे मैं निस्संकोच स्वीकार करता हूं. हालांकि इस गीत का पहला भाग, जो 'राष्ट्रीय गीत' माना जाता है, वह भाग उपन्यास की कथावस्तु में जिन घटनाओं के अनुसार बांधा गया है उन घटनाओं का विचार करना जरूरी नहीं है. इस गीत का अपना एक स्वतंत्र स्थान है. उसने एक प्रेरणादायी गीत का सम्मान पहले ही प्राप्त कर लिया है. उसपर किसी भी तबके को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.'
जिन्ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस
इस गीत को आंशिक रूप से हटाए जाने से भी मुस्लिम लीग के नेता संतुष्ट नहीं हुए. 17 मार्च 1938 को बैरिस्टर जिन्ना ने नेहरू से मांग की कि 'वंदे मातरम्' गीत पूर्णतः त्याग दिया जाए. यही मांग मुंबई में उन्होंने गांधीजी से भी की. हालांकि गांधीजी ने 'वंदे मातरम्' के विरोध में निर्णय नहीं दिया. 'हरिजन' पत्रिका में उन्होंने कहा, 'हिंदू और मुसलमान जहां इकट्ठा होंगे वहां 'वंदे मातरम्' को लेकर कोई बवाल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा.' गांधीजी की इस 'नरो वा कुंजरो वा' भूमिका का मुस्लिम लीग को फायदा मिला. 1940 में कांग्रेस की नियमावली में 'वंदे मातरम्' गाने पर पाबंदी लगा दी गई.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे संतुलित विचारधारावाले राजनेता ने भी 'वंदे मातरम्' के बारे में मुस्लिम नेताओं की झूठी शिकायतों की आलोचना की. मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों पर अत्याचार होने का प्रचार किया.
आज भी संसद प्रत्येक सत्र का समापन गायन के बजाय वाद्य संस्करण के साथ करती है.
