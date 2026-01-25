National Voters Day 2026: आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह

National Voters Day: भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की स्थापना हुई थी, जो भारतीय संविधान लागू होने से ठीक एक दिन पहले अस्तित्व में आया था.

2011 में पहली बार मनाया गया था मतदाता दिवस

बता दें कि केन्द्र सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ताकि लोगों, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों को चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके. इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना है कि मतदान एक बुनियादी अधिकार और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण कर्तव्य है. साथ ही, इसका लक्ष्य देशभर में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़ाना भी है. बता दें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था. तब से यह हर साल 25 जनवरी को आयोजित किया जाता है. इस दिन देशभर में शपथ ग्रहण समारोह, जागरूकता कार्यक्रम और मतदाता पंजीकरण अभियान चलाए जाते हैं.

मतदान का महत्व समझाते हुए कहा जाता है कि यह लोकतंत्र का मूल आधार है. मतदान के माध्यम से नागरिक ऐसे प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं जो विकास के लिए काम करें, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाएं और समाज की समस्याओं का समाधान करें. राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर नागरिक को याद दिलाता है कि हर वोट मायने रखता है और देश के भविष्य को आकार देता है.

इस दिन यह भी याद दिलाया जाता है कि पहले भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे 1988 में 61वें संवैधानिक संशोधन के बाद घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था. इस बदलाव से अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला था. भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करना है

- लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना

- नैतिक और जानकारीपूर्ण मतदान को बढ़ावा देना

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के महत्व को उजागर करना

- जनभागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना

राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता

इस बीच आपको बता दें कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय 'मेरा भारत, मेरा वोट' और टैगलाइन 'भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक' है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित अन्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे.

कार्यक्रम में नए पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रक्रियाओं, तकनीक के प्रभावी उपयोग, चुनाव प्रबंधन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में योगदान देने वाले अधिकारियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिए जाएंगे.