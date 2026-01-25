Advertisement
trendingNow13085486
Hindi NewsदेशNational Voters Day 2026: आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह

National Voters Day 2026: आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह

National Voters Day 2026: राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था. तब से यह दिन पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण, मतदाता पंजीकरण अभियान, साइकिल रैली, मानव श्रृंखला, मिनी मैराथन, प्रतियोगिताएं और स्कूल-कॉलेज स्तर की गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

National Voters Day: भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की स्थापना हुई थी, जो भारतीय संविधान लागू होने से ठीक एक दिन पहले अस्तित्व में आया था. 

2011 में पहली बार मनाया गया था मतदाता दिवस 

बता दें कि केन्द्र सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ताकि लोगों, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों को चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके. इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना है कि मतदान एक बुनियादी अधिकार और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण कर्तव्य है. साथ ही, इसका लक्ष्य देशभर में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़ाना भी है. बता दें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था. तब से यह हर साल 25 जनवरी को आयोजित किया जाता है. इस दिन देशभर में शपथ ग्रहण समारोह, जागरूकता कार्यक्रम और मतदाता पंजीकरण अभियान चलाए जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मतदान का महत्व समझाते हुए कहा जाता है कि यह लोकतंत्र का मूल आधार है. मतदान के माध्यम से नागरिक ऐसे प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं जो विकास के लिए काम करें, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाएं और समाज की समस्याओं का समाधान करें. राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर नागरिक को याद दिलाता है कि हर वोट मायने रखता है और देश के भविष्य को आकार देता है.

इस दिन यह भी याद दिलाया जाता है कि पहले भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे 1988 में 61वें संवैधानिक संशोधन के बाद घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था. इस बदलाव से अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला था. भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करना है

- लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना
- नैतिक और जानकारीपूर्ण मतदान को बढ़ावा देना
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के महत्व को उजागर करना
- जनभागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना

राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता

 

इस बीच आपको बता दें कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय 'मेरा भारत, मेरा वोट' और टैगलाइन 'भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक' है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित अन्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे.

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में बड़े हमले की फिराक में ISI; जानें बांग्लादेश के रास्ते कैसे रची जा रही साजिश?

कार्यक्रम में नए पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रक्रियाओं, तकनीक के प्रभावी उपयोग, चुनाव प्रबंधन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में योगदान देने वाले अधिकारियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिए जाएंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

National Voters DayECI

Trending news

'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
Snow Fall
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट