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नौतपा से पहले बरसे बादल, यूपी में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन!

Weather News: भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मौसम में अचानक से नया बदलाव दिखाई दिया है. अभी गर्मियों के नौतपे की शुरुआत हुई ही थी कि अचानक से बारिश, आंधी और तूफान ने पूरा मौसम बदलकर रख दिया. यूपी में आई आंधी-तूफान से जहां 94 लोगों की जान चली गई तो वहीं, समुद्र के पानी का भी तापमान बढ़ने से हैरानी हो रही है.  

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 14, 2026, 11:57 AM IST
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नौतपा से पहले बरसे बादल, यूपी में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर से बढ़ी दुनिया की टेंशन! (AI-Image)
नौतपा से पहले बरसे बादल, यूपी में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर से बढ़ी दुनिया की टेंशन! (AI-Image)

दुनिया का मौसम इस समय ऐसा व्यवहार कर रहा है कि बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं. साल 2026 में कहीं झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, तो कहीं मौसम अचानक ऐसा बदल रहा है जैसे प्रकृति ने अपना पूरा मिजाज ही बदल लिया हो. भारत में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिखाई दे रही है. मानसून तय समय से पहले दस्तक देने के संकेत दे रहा है, जबकि नौतपा जैसे भीषण गर्मी वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश हो रही है. यूपी में आंधी और तूफान के कहर से 94 लोगों की मौत हो गई. मौसम के इस उलटफेर ने आम लोगों से लेकर मौसम वैज्ञानिकों तक की चिंता बढ़ा दी है.

सबसे ज्यादा चर्चा इस समय समुद्र के बढ़ते तापमान को लेकर हो रही है. वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि महासागरों का पानी तेजी से गर्म हो रहा है. लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2026 में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच गया. एक्सपर्ट्स इसे सामान्य मौसमी बदलाव मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि यह आने वाले बड़े जलवायु संकट का शुरुआती संकेत हो सकता है. दरअसल, वैज्ञानिकों की नजर अब 'सुपर अल-नीनो' जैसी स्थिति पर टिकी हुई है. अल-नीनो वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. इसका असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम चक्र को प्रभावित करता है. 

यूपी में आंधी-तूफान से 94 लोगों की मौत

बुधवार (13 मई) को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई, तो दूसरी ओर बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है. बुधवार को आए तेज तूफान और खराब मौसम की वजह से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 94 लोगों की जान चली गई. प्रयागराज और अयोध्या मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. आंकड़ों के मुताबिक, प्रयागराज में 17 लोगों की मौत हुई, जबकि भदोही में 16 लोगों ने जान गंवाई. कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया. विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है.

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समंदर के बढ़ते तापमान ने बढ़ाई पूरी दुनिया की चिंता

इस बार जो हालात बन रहे हैं, उन्हें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर समुद्र का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो दुनिया पिछले लगभग एक सदी के सबसे ताकतवर अल-नीनो का सामना कर सकती है. प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में पानी का तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है. कुछ इलाकों में हालात ऐसे बताए जा रहे हैं मानो समुद्र का पानी खौलने लगा हो. इसका असर आने वाले महीनों में अलग-अलग देशों में अलग तरीके से देखने को मिल सकता है. कहीं भीषण लू और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है, तो कहीं अचानक बाढ़ और तेज तूफान तबाही मचा सकते हैं. कई देशों में सूखे का खतरा भी बढ़ सकता है.

भारत में भी मौसम की उठापटक चिंता का विषय

भारत में भी मौसम के बदलते संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं. कभी तेज गर्मी के बीच बारिश हो रही है, तो कभी तापमान अचानक गिर जा रहा है. बेमौसम बारिश और मौसम के लगातार बदलते तेवर वैज्ञानिकों को सामान्य नहीं लग रहे. मौसम विज्ञान के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में मौसम और ज्यादा अनिश्चित हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और बदलते जलवायु हालात को गंभीरता से लेने की जरूरत है.

यह भी पढ़ेंः आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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