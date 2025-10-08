'कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकवादियों को किया मजबूत...' नवी मुंबई हवाई अड्डे के उद्घाटन पर बोले PM मोदी

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 19650 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चरण 1 का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज, पूरा देश 'विकसित भारत' की दिशा में काम कर रहा है. विकसित भारत वह है जहां गति और प्रगति दोनों हों, और जहां जन कल्याण सर्वोपरि हो और सरकारी योजनाएं नागरिकों के जीवन को आसान बनाएं. नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हवाई अड्डा एक ऐसी परियोजना है जो 'विकसित भारत' को दर्शाती है. इस नए हवाई अड्डे से महाराष्ट्र के किसान मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों से जुड़ जाएंगे. इससे क्षेत्र में निवेश और नए व्यवसाय आकर्षित होंगे. मैं इस हवाई अड्डे के उद्घाटन पर महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूं. पीएम मोदी ने कहा कि नए हवाई अड्डों और किफायती हवाई यात्रा के लिए उड़ान योजना ने देश में हवाई यात्रा को आसान बना दिया है.

#WATCH | At the inauguration event of Navi Mumbai International Airport, PM Modi says, "Navi Mumbai International Airport is a project which reflects 'Viksit Bharat'...With this new airport, farmers in Maharashtra will be connected to the markets of the Middle East and Europe.

मुंबई भारत के सबसे जीवंत शहरों में से एक: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई न केवल आर्थिक राजधानी है, बल्कि भारत के सबसे जीवंत शहरों में से एक है. यही कारण है कि आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया. लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कमजोरी का संदेश दिया. हाल ही में, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री ने खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद, हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी अन्य देश के दबाव के कारण, उस समय की कांग्रेस सरकार ने हमारे सुरक्षा बलों को रोक दिया. कांग्रेस को यह बताने की जरूरत है कि विदेशी ताकत के दबाव में किसने यह फैसला लिया.

#WATCH | Navi Mumbai | PM Modi says, "...Mumbai is not only the economic capital city but also one of the most vibrant cities in India. This is the reason terrorists attacked Mumbai. But the then Congress government gave a message of weakness. Recently, a senior Congress leader…

देश को यह जानने का पूरा अधिकार है. कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया. देश को बार-बार इस गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है. हमारे लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है.