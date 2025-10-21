दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत

Navi Mumbai Fire Accident: फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो चुकी थी.
Mumbai Ambe Shraddha Co operative Society: नवी मुंबई के कामोठे सेक्टर 36 में सोमवार रात को अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया. आंबे श्रद्धा सहकारी सोसायटी में लगी भीषण आग में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ. जब बिल्डिंग के दूसरे माले पर एक फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी. आगजनी की घटना मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप फैल गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए.
दर्दनाक हादसा
हादसे के वक्त मौजूद लोगों के अनुसार आग इतनी तेजी के साथ फैली की फ्लैट में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया. इस दिवाली के मौके पर इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही नवी मुंबई अग्निशमन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए. फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो चुकी थी.
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
हादसे के वक्त फ्लैट में पांच लोग मौजूद थे. इनमें से तीन लोग समय रहते दौड़कर बाहर निकल आए लेकिन मां और बेटी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. जिसके चलते उनका दम घुटने लगा और वो बाहर नहीं निकल पाए. फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से अभी तक आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन पहले नजरिए में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस और ने घटनास्थल का मुआयना शुरू कर मामले की जांच में जुट चुकी है.
समय रहते आग पर पाया काबू
फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से घटनास्थल के पास मौजूद अन्य फ्लैट के लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और आग की वजह से अन्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें और धुआं इतना ज्यादा था की कुछ समय के लिए आसपास का पूरा इलाका धुएं से सट गया था.
