Advertisement
trendingNow12969777
Hindi Newsदेश

दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत

Navi Mumbai Fire Accident: फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो चुकी थी.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत

Mumbai Ambe Shraddha Co operative Society: नवी मुंबई के कामोठे सेक्टर 36 में सोमवार रात को अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया. आंबे श्रद्धा सहकारी सोसायटी में लगी भीषण आग में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ. जब बिल्डिंग के दूसरे माले पर एक फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी. आगजनी की घटना मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप फैल गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए. 

दर्दनाक हादसा 
हादसे के वक्त मौजूद लोगों के अनुसार आग इतनी तेजी के साथ फैली की फ्लैट में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया. इस दिवाली के मौके पर इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही नवी मुंबई अग्निशमन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए. फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो चुकी थी.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग 
हादसे के वक्त फ्लैट में पांच लोग मौजूद थे. इनमें से तीन लोग समय रहते दौड़कर बाहर निकल आए लेकिन मां और बेटी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. जिसके चलते उनका दम घुटने लगा और वो बाहर नहीं निकल पाए. फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से अभी तक आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन पहले नजरिए में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस और ने घटनास्थल का मुआयना शुरू कर मामले की जांच में जुट चुकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण

समय रहते आग पर पाया काबू 

फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से घटनास्थल के पास मौजूद अन्य फ्लैट के लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और आग की वजह से अन्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें और धुआं इतना ज्यादा था की कुछ समय के लिए आसपास का पूरा इलाका धुएं से सट गया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Fire accident

Trending news

दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
Last mughal emperor in India
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण
Jammu and Kashmir
श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
pm narendra modi news
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
Jammu Kashmir
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
Delhi NCR AQI Today
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले