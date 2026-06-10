/नवी मुंबई में ग्लोबल हेल्थकेयर हब, बनेगी भारत की सबसे बड़ी मेडिसिटी; 10,000 लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेडिसिटी के बारे में बात करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर इकोसिस्टम बनाने का विजन है, जो मरीजों की देखभाल, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और इंटीग्रेटेड हब को एकसाथ लाता है. सीएम ने कहा कि यह कॉन्सेप्ट पीएम मोदी के 'हील इन इंडिया' के विजन पर बेस्ड है, जो जल्द वास्तविकता का रूप लेगा. दुनिया के सबसे महत्वकांक्षी हेल्थकेयर इकोसिस्टम की तरफ ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए क्लीवलैंड क्लिनिक ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और औरोधन हेल्थ सिटी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी के विकास के लिए सहयोग करने के लिए एक MOU पर साइन किया.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए. उनके साथ सीनियर गवर्मेंट ऑफिसर और ब्रुकफील्ड और AHC के प्रतिनिधि भी थे.
सीएम के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौस्तुभ धावसे ने क्लीवलैंड क्लिनिक के हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया. वहीं क्लीनिक टीम का नेतृत्व CEO डॉक्टर टोमिस्लाव मिहलजेविक, डॉक्टर समीर कपाड़िया, अध्यक्ष, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फाल्कोन और आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष और क्लीवलैंड क्लिनिक के निदेशक मंडल के सदस्य लक्ष्मी मित्तल और शहर के स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर सलोनी पटवर्धन भी क्लीवलैंड में मौजूद थीं.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,' आज का समझौता ज्ञापन भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है.' इस दौरान उन्होंने डॉक्टर समीर कपाड़िया और लक्ष्मी मित्तल को इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया. बता दें कि भारत के पहले वर्ल्ड केयर हेल्थकेयर, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल टूरिज्म सेंटर के तौर पर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मेडिसिटी को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सटे लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. इसमें क्लीवलैंड क्लिनिक प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करेगा. इस प्रोजेक्ट से लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.
बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही एक ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ और लाइफ साइंसेज इनिशिएटिव है, जिसे महाराष्ट्र सरकार की ओर से डेवलप किया जा रहा है. यह प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर इकोसिस्टम के तौर पर विकसित किया जाएगा. इसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने स्थापित किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का मकसद वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को एकसाथ लाना है, ताकि क्लिनिकल एक्सीलेंस, रिसर्च, इनोवेशन और मेडिकल एजुकेशन के आधार पर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम बनाया जा सके.