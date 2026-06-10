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नवी मुंबई में ग्लोबल हेल्थकेयर हब, बनेगी भारत की सबसे बड़ी मेडिसिटी; 10,000 लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

Navi Mumbai International Medicity: महाराष्ट्र में जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है. इसके तहत मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट से लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 10, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:57 PM IST
नवी मुंबई में ग्लोबल हेल्थकेयर हब, बनेगी भारत की सबसे बड़ी मेडिसिटी; 10,000 लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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