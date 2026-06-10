/नवी मुंबई में ग्लोबल हेल्थकेयर हब, बनेगी भारत की सबसे बड़ी मेडिसिटी; 10,000 लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,' आज का समझौता ज्ञापन भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है.' इस दौरान उन्होंने डॉक्टर समीर कपाड़िया और लक्ष्मी मित्तल को इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया. बता दें कि भारत के पहले वर्ल्ड केयर हेल्थकेयर, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल टूरिज्म सेंटर के तौर पर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मेडिसिटी को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सटे लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. इसमें क्लीवलैंड क्लिनिक प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करेगा. इस प्रोजेक्ट से लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.