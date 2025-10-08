Advertisement
मुंबई को मिला नया एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी से कितना बड़ा? जुहू, बांद्रा अंधेरी से कितनी है दूरी; पहुंचने के ये हैं सबसे तेज रास्ते

Navi Mumbai International Airport: पीएम मोदी ने आज नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है. यह हवाई अड्डा मुंबई को अपना दूसरा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है. आइए जानते है कि ये एयरपोर्ट आखिर इतना खास है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:06 PM IST
Navi Mumbai International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है. ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे लोकनेते डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है. बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के बाद ये मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है. एनएमआईए दक्षिण मुंबई से 37 किलोमीटर दूर उल्वे, नवी मुंबई में स्थित है.

आइए जानते एनएमआईए की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

1.  एनएमआईए के पहले चरण को 19650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया गया है.

2. एनएमआईए परियोजना का कुल क्षेत्रफल 1160 हेक्टेयर है.

3. नवी मुंबई एयरपोर्ट 9 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता को हैंडल कर सकता है.

5. नवी मुंबई एयरपोर्ट की 3.25 एमएमटी वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता है.

7. नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 3700 मीटर का रनवे है

नवी मुंबई एयरपोर्ट के प्रारंभिक चरण में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए एक एकीकृत टर्मिनल होगा, लेकिन अंतिम चरण तक इसमें 4 टर्मिनल हो जाएंगे. इस एयरपोर्ट पर एक 3700 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा और दूसरा 3700 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा रनवे भी होगा. प्रारंभिक चरण में इस एयरपोर्ट की 20 मिलियन यात्री प्रति वर्ष की क्षमता होगी और प्रारंभिक कार्गो क्षमता 0.5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक होगी. इसका आईएटीए/आईसीएओ कोड एनएमआई/वीएएनएम है.

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर मिलेगी ये सुविधाएं 

नवी मुंबई एयरपोर्ट के सीआईपी लाउंज में लगभग 500 यात्री बैठ सकेंगे. घरेलू प्रस्थान के लिए इसमें बच्चों के लिए एक खेल क्षेत्र भी होगा. इसमें इंटरैक्टिव स्क्रीन और गतिशील प्रतिष्ठानों वाली इमर्सिव डिजिटल सुरंगें होंगी जो मुंबई, महाराष्ट्र और भारत की कहानियां सुनाएंगी, महाराष्ट्र की विरासत को प्रदर्शित करेंगी और विभिन्न कला रूपों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को श्रद्धांजलि देंगी. इस एयरपोर्ट पर रहने के लिए के लिए 80 कमरों वाला एक ट्रांजिट डे होटल भी है.

बता दें इस एयरपोर्ट का डिजाइन कमल के आकार का है जो भारत के राष्ट्रीय पुष्प के सम्मान में है. इस हवाई अड्डे का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुशिल्प फर्म जाहा हदीद ने तैयार किया है, वही फर्म जिसने बीजिंग डाक्सिंग अंतरराष्टईय हवाई अड्डे का भी डिजाइन तैयार किया था. इस एयरपोर्ट पर 5G कनेक्टिविटी के अलावा, डिजी यात्रा के तहत संपर्क-रहित प्रोसेसिंग सुविधा होगी. इसमें मैन्युअल आईडी/बोर्डिंग पास की जांच नहीं होगी. इसमें स्वचालित संचार और स्वचालित बैगेज हैंडलिंग प्रणाली के साथ स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन की सुविधा होगी.

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर टिकट बिक्री कब शुरू होगी?

टिकटों की बिक्री अक्टूबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है. लेकिन सूत्रों का मानना है कि उद्घाटन के बाद इस एयरपोर्ट से उड़ानें दिसंबर 2025 से शुरू होगी. जानकारी के अनुसार, शुरुआत में हर सुबह 8 से 10 उड़ानें होंगी और यात्रियों की मांग बढ़ने पर ये उड़ानें 20 से 30 प्रति घंटे की हो सकती हैं. प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई अड्डे पर उड़ानों के लिए तैयार हैं. 

कैसे पहुंचे नवी मुंबई एयरपोर्ट

जानकारी के अनुसार, चेंबूर, वाशी, नेरुल, बेलापुर, पनवेल या मौजूदा राजमार्गों से होकर सायन-पनवेल राजमार्ग: एनएच 4बी और आमरा मार्ग से इस एयरपोर्ट पर पहुंचा जा सकता है. ट्रैफिक के आधार पर मुंबई के कई हिस्सों से इस एयरपोर्ट पर पहुंचने में 1-1.5 घंटे का समय लग सकता है. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) से भी होते हुए इस एयरपोर्ट पर आसानी से पहुंचा जा सकता है. आप दादर, थाने, वाशी, पनवेल से राज्य परिवहन की बसों और सिडको या निजी हवाई अड्डा एक्सप्रेस बसों से भी एयरपोर्ट आसानी से पहुंच सकते हैं. आप मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर पनवेल रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से शुरू होती है . यहां कोई तेज ट्रेन नहीं है. नवी मुंबई और ठाणे के यात्री ट्रांस-हार्बर लाइन का विकल्प चुन सकते हैं. वहां से आप स्थानीय परिवहन ले सकते हैं. बेलापुर से पेंढर मेट्रो लाइन तक नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 पूरी हो चुकी है और चालू है.

Navi Mumbai International Airport

