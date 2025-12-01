Advertisement
trendingNow13024737
Hindi Newsदेश

मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! शहर में खुला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?

NMIA Trial Successful: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने 29-30 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक पैसेंजर सिम्यूलेशन टेस्ट पूरा कर लिया है. यहां से जल्द उड़ाने शुरु होने वाली हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 01, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! शहर में खुला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?

Navi Mumbai InternationL Airport: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को नई सौगात मिली है. बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. बता दें कि एयरपोर्ट प्रशासन ने 29-30 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक पैसेंजर सिम्यूलेशन टेस्ट पूरा कर लिया है. इसके बाद 25 दिसंबर 2025 से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ाने शुरु होने वाली है. इसको देखते हुए यह परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है.    

NMIA का उद्घाटन 

NMIA के मुताबिक टेस्ट को लेकर सैकड़ों स्वयंसेवकों को यात्री बनाया गया और एयरपोर्ट ऑपरेशन की रिहर्सल की गई. इसमें सुरक्षा जांच, चेक इन, बोर्डिंग प्रक्रिया और बैगेज क्लेम तक सभी स्टेप्स की बारीकी से जांच की गई. इस ट्रायल में एयर इंडिया, अकासा और इंडिगो जैसे एयरलाइंस ने भी सहयोग किया.  बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.  

ये भी पढ़ें- गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति 

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों की लागत से बना NIMA 

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) को लगभग  19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. इसे देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है. यह एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर यात्रियों के चलते लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. नवी मुंबई के यात्रियों और मुंबई मेट्रोपोलियन एरिया के लिए NMIA का ऑपरेशन बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.  

ये भी पढ़ें- अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे; इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा खतरा  

कब से शुरु होगी उड़ानें 

NMIA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पोस्ट करते हुए लिखा,' 25 दिसंबर 2025 से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में हम जल्द ही आप सभी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. हमारी ORAT टीम ने सैकड़ों सिम्युलेटेड यात्रियों के साथ पहला यात्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया. चेक इन से लेकर सुरक्षा, बोर्डिंग और बैगेज रिक्लेम तक सभी चरणों का परफेक्ट टेस्ट किया गया. हमारे  पहले यात्रियों, CISF, L&T, एयरलाइन पार्टनर्स और पूरी NMIAL टीम का दिल से धन्यवाद.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

NMIA

Trending news

'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
Winter Session
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
Parliament winter session
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
Parliament winter session
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
mumbai air pollution
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
NIA raid
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
india fertility rate
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
family man 3
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
Parliament Winter Session 2025 Live: हार की मायूसी से बाहर निकलकर मजबूत मुद्दे उठाए विपक्ष... सत्र के आगाज से पहले बोले PM
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session 2025 Live: हार की मायूसी से बाहर निकलकर मजबूत मुद्दे उठाए विपक्ष... सत्र के आगाज से पहले बोले PM