मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! शहर में खुला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?

Navi Mumbai InternationL Airport: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को नई सौगात मिली है. बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. बता दें कि एयरपोर्ट प्रशासन ने 29-30 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक पैसेंजर सिम्यूलेशन टेस्ट पूरा कर लिया है. इसके बाद 25 दिसंबर 2025 से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ाने शुरु होने वाली है. इसको देखते हुए यह परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है.

NMIA का उद्घाटन

NMIA के मुताबिक टेस्ट को लेकर सैकड़ों स्वयंसेवकों को यात्री बनाया गया और एयरपोर्ट ऑपरेशन की रिहर्सल की गई. इसमें सुरक्षा जांच, चेक इन, बोर्डिंग प्रक्रिया और बैगेज क्लेम तक सभी स्टेप्स की बारीकी से जांच की गई. इस ट्रायल में एयर इंडिया, अकासा और इंडिगो जैसे एयरलाइंस ने भी सहयोग किया. बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.

करोड़ों की लागत से बना NIMA

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) को लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. इसे देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है. यह एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर यात्रियों के चलते लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. नवी मुंबई के यात्रियों और मुंबई मेट्रोपोलियन एरिया के लिए NMIA का ऑपरेशन बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.

कब से शुरु होगी उड़ानें

NMIA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पोस्ट करते हुए लिखा,' 25 दिसंबर 2025 से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में हम जल्द ही आप सभी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. हमारी ORAT टीम ने सैकड़ों सिम्युलेटेड यात्रियों के साथ पहला यात्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया. चेक इन से लेकर सुरक्षा, बोर्डिंग और बैगेज रिक्लेम तक सभी चरणों का परफेक्ट टेस्ट किया गया. हमारे पहले यात्रियों, CISF, L&T, एयरलाइन पार्टनर्स और पूरी NMIAL टीम का दिल से धन्यवाद.'