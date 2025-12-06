राज्यपाल से सीएम भगवंत मान की शिकायतें करने गई थीं कांग्रेस नेता कौर, पति नवजोत सिद्धू के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी

Navjot Singh Sidhu: नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, हालांकि दो महीने पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने हुंकार भरी थी लेकिन उसके बाद वो फिर शांत हो गए थे. इस बार उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने पति की सियासत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है.
Trending Photos
Chandigarh news: कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करके राज्य के कथित वीआईपी भूमाफियाओं की शिकायत की है. राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने पंजाब सरकार की शिकायत करते हुए चार मुद्दों पर फोकस किया. मीटिंग के फौरन बाद पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नवजोत कौर ने कहा, 'मैनें चार ज़रूरी मुद्दों पर राज्यपाल से बात की है. पहला, जिसमें तथाकथित VVIPs ने शिवालिक रेंज में जमीनें कब्जा की हैं, मैनें उसके बारे में महामहिम राज्यपाल को बताया है'.
वीआईपी भूमाफिया को पंजाब सरकार का समर्थन: नवजोत कौर
नवजोत कौर ने कहा, 'शिवालिक रेंज में कब्जा की हुई जमीनों को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे लीगल करने जा रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. यह जमीन हमारी सरकार की है'.
ये भी पढ़ें- सिर पर ईंट, अल्ला हू अकबर के नारे... हुमायूं कबीर ने कहा- 4 करोड़ मुसलमानों के रहते कोई हिला न पाएगा एक भी ईंट
पति के सियासी कैरियर पर भविष्यवाणी
नवजोत कौर ने कहा कि मेरे पत्नी पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, उनके पास विजन है. वो सियासत में सक्रिय वापसी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना होगा. वह (नवजोत सिंह सिद्धू) कांग्रेस और प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं. अगर कोई पार्टी उन्हें पंजाब को सुधारने की पावर दे सकती है, तो हम नतीजे देंगे और पंजाब को एक सुनहरा राज्य बनाएंगे. अगर कांग्रेस उन्हें CM का चेहरा घोषित करती है तो वह जरूर वापस आएंगे'.
ये भी पढ़ें- 6 दिसंबर पर 'बाबरी मस्जिद' को लेकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, कहा- जब तक दुनिया रहेगी...
आपको बताते चलें कि नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं. 1988 के रोड रेज में मौत मामले में सजा पूरी होने के बाद जब वो पटियाला जेल से रिहा हुए तब से पार्टी के कामकाज और तमाम चीजों से दूर हैं. दो महीने पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ हुंकार भरी थी, लेकिन जल्द ही शांत हो गए थे. इस बार उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने पति की सियासत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. (ANI)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.