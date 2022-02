'नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे', सिद्धू का कुमार विश्वास के जरिए केजरीवाल पर तंज

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने पंजाब विधान सभा चुनाव (Punjab Assembly Election) के बीच दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधा है. सिद्धू ने कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, 'क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे.'

क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फ़ितरत छुपी रहे,

नक़ली चेहरा सामने आए असली सूरत छुप्पी रहे। Things are seldom as they seem, skimmed milk masquerades as cream…

Please clarify masquerader ???@ArvindKejriwal https://t.co/evs5HFTYEm

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) February 17, 2022