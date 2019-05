नवजोत सिंह सिद्धू बोले, 'जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, BJP को बधाई'

चंडीगढ़: पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में जीत के लिये बीजेपीको बधाई दी. नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार जाते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे. सिद्धू ने ट्वीट कर बीजेपीको जीत की बधाई दी.

सिद्धू ने ट्वीट किया, 'मैं भारत के जनादेश के आगे शीश झुकाता हूं. जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है. बीजेपीको बधाई.' गौरतलब है कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले सिद्धू चार बार बीजेपीके टिकट पर सांसद रह चुके हैं. फिलहाल वह पंजाब सरकार में मंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह से उनके 'कभी नरम तो कभी गरम' रिश्ते जगजाहिर हैं.

I take a bow to the mandate of the people of India... Voice of the people is the voice of God. Congratulations to the Bharatiya Janata Party!

अमरिंदर ने दी मोदी को बधाई

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी की ‘प्रभावशाली जीत’ के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री और एनडीए की नई सरकार से बेहतर भविष्य के लिए आशा भरी नजरों से देख रहे हैं. बता दें मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है.

Congratulations @narendramodi ji on your impressive victory. India’s 1.3 billion people look to you and the new NDA government for a better tomorrow. I wish you all the best for meeting their aspirations and ushering all-round & inclusive progress in the country.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 23, 2019