Sidhu meet Prashant Kishor: कांग्रेस का ऑफर ठुकराने के बाद सिद्धू ने PK से की मुलाकात, फोटो शेयर कर कही ये बात

Sidhu call old friend to Prashant Kishor: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया और पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. प्रशांत किशोर के इस फैसले के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे मुलाकात की और प्रशांत किशोर के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें पुराना दोस्त बताया.

नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रशांत किशोर (Navjot Singh Sidhu meet Prashant Kishor) के साथ एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'मेरे पुराने दोस्त पीके के साथ एक शानदार मुलाकात हुई. पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने दोस्त अभी भी सबसे अच्छे हैं!!!'

Had a wonderful meeting with my old friend PK … Old wine , Old gold and Old friends still the best !!! pic.twitter.com/OqOvkJqJmF

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने ट्वीट कर कहा, 'मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है.' साथ ही उन्होंने कहा, 'मेरी विनम्र राय है कि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की जरूरत है.'

I declined the generous offer of #congress to join the party as part of the EAG & take responsibility for the elections.

In my humble opinion, more than me the party needs leadership and collective will to fix the deep rooted structural problems through transformational reforms.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) April 26, 2022