ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का कदम चौंकाने वाला होगा

Navjot Singh Sidhu Politics Explained: 500 करोड़ की अटैची देकर सीएम की पोस्ट वाले बयान सिद्धू दंपति के लिए भारी पड़ गया. एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी राजनीति समाप्त कर ली है. तो क्या अब ये भाजपा में जाने वाले हैं क्योंकि पहले भी सिद्धू भाजपा में थे?
Trending Photos
जब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने और 500 करोड़ की अटैची देकर मुख्यमंत्री की पोस्ट दिए जाने का आरोप लगाया तभी साफ हो गया था कि एक्शन होगा. अब सिद्धू की पत्नी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या सिद्धू दंपति भाजपा में जाने वाले हैं? ऐसी अटकलें लगना शुरू हो गई हैं कि इन्होंने सोच-समझकर कांग्रेस से निकलने और भाजपा में जाने की पटकथा लिखी है. हमने पंजाब की राजनीति को गहराई से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक प्रो. मोहम्मद खालिद से बात की. उन्होंने बड़ी गहराई से अंदर की कहानी बताई.
प्रो. खालिद कहते हैं कि जब नवजोत सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी थी तब उनकी लड़ाई सुखबीर सिंह बादल के साथ थी. उस समय अकाली दल का भाजपा के साथ अलायंस था. सिद्धू ने भाजपा छोड़ी तो उन्हें कांग्रेस में ही आना था क्योंकि उनके पिता भी कांग्रेसमैन थे. कांग्रेस में आकर सिद्धू ने इलेक्शन लड़ा. मंत्री बने, उसके बाद उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया लेकिन पार्टी को उस तरह का योगदान नहीं दे सके. वह पार्टी को मजबूत करने में कोई खास भूमिका नहीं निभा पाए.
फायरब्रैंड बनते थे लेकिन...
पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जब से कांग्रेस पंजाब में चुनाव हारी...उस समय सिद्धू पर काफी सवाल उठे कि बड़े फायरब्रैंड बनते थे लेकिन टांय-टांय फिस्स हो गए. जब उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था तो वह चन्नी (सीएम) के खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहे. अपनी ही पार्टी की सरकार को कठघरे में खड़ा किया. एक बार नहीं, कई बार. उसके बाद जेल चले गए. (यह मामला रोडरेज और एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा था)
प्रो. खालिद कहते हैं कि जेल से बाहर आकर आप (सिद्धू) खामोश होकर बैठ गए. आप उस समय भी अगर चाहते या जब आपको पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मौका मिला था तब आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा सकते थे. अगर आप फिर भी ये कहिए कि my way or highway तो फिर पार्टी को एक्शन लेना ही होगा. किसी में कमियां हैं तो यह काम पार्टी का है. सिद्धू को पार्टी हाईकमान से बात करनी चाहिए थी. पार्टी की फोरम में अपने मसले, मतभेद रख सकते थे लेकिन सिद्धू की पत्नी ने मीडिया के जरिए 50 करोड़, 500 करोड़ जैसी दावे किए तो सवाल यह भी पूछे जाएंगे कि आपने कांग्रेस में जो पोजीशन ली है क्या वो पैसे देकर ली है?
नेताओं की चाल है
राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सिद्धू की बातों का समर्थन किया है, वह तो कांग्रेस में कई पदों पर रहे हैं तो क्या उन्होंने पैसे देकर सारा कुछ लिया था? सही बात ये हैं कि ऐसे नेता जब सत्ता से बाहर होते हैं तो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करते हैं लेकिन जब पार्टी पोजीशन में आ जाते हैं तो कहते हैं कि जैसा है वैसा बढ़िया है. सवाल यह है कि अगर आपको इन सबके बारे में जानकारी है तो आज क्यों बोल रहे हैं. उसी समय बोलना चाहिए था कि 50 लाख या 5 करोड़ लेकर टिकट दिए गए हैं.
क्या बीजेपी में जाएंगे?
इस सवाल पर खालिद ने साफ कहा कि एक बार जब आप पोजीशन छोड़ देते हैं तो उसे दोबारा क्लेम करने के लिए बहुत काम करना होता है. अब इनके पास विकल्प नहीं हैं- एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी इन्हें लेने के लिए तैयार थी. अब AAP में भी सिद्धू के लिए कोई वैकेंसी नहीं हैं.
पढ़ें: एंडरसन, माल्या का भागना याद है न? पब्लिक के लिए प्लेन नहीं पर गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
अकाली में सिद्धू के जाने का कोई सवाल ही नहीं है. बीजेपी भी संकोच करेगी सिद्धू को लेने में. क्योंकि भाजपा इनके हमले झेल चुकी है. उसने देखा है कि किस तरह से सिद्धू जब भाजपा में थे तो मनमोहन सिंह को गाली देते थे, जब भाजपा से बाहर आ गए तो उनकी लीडरशिप के खिलाफ बोलने लगे. इसे कुशल राजनीतिज्ञ नहीं कहा जाता. राजनीति होती है कि आप ग्राउंड पर कितना काम कर रहे हैं, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं. लेकिन जब आप चुप करके बैठ जाते हैं तो साथ के लोग भी खिसक जाते हैं. वे दूसरा रास्ता अपना लेते हैं.
प्रियंका-राहुल की मंजूरी से सब हुआ?
प्रो. खालिद ने आगे कहा कि इतना बड़ा ऐक्शन लेने से पहले पंजाब के टॉप लीडरशिप की दिल्ली में हाईकमान से जरूर बात हुई होगी क्योंकि सिद्धू फैमिली कहती रही है कि राहुल और प्रियंका गांधी से उनके करीबी संबंध हैं. ऐसे में उन्हें कॉन्फिडेंस में जरूर लिया गया होगा.
अब आगे क्या?
सिद्धू एक साल से वैसे भी राजनीति में चुप्पी साधे हुए हैं. पॉलिटिक्स में वे कहीं दिख नहीं रहे. मिसेज सिद्धू बीमार थीं, शायद छह महीने की कैद के बाद वह राजनीति पर स्टॉप लगाना चाह रहे होंगे. लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के अटैक करके सिद्धू अपने लिए कोई जमीन तैयार कर सकते हैं? आखिर में प्रो. खालिद ने कहा कि आप चारों तरफ ईंट-पत्थर मारकर अपने लिए जमीन नहीं बना सकते. अब शायद इनके लिए कोई जगह नहीं बची है. आपने अकाली, भाजपा, कांग्रेस सब पर ईंटें मार दीं. आम आदमी पार्टी आपको लेने के लिए तैयार नहीं है. अब सिद्धू के लिए कोई बहुत बड़ा रोल किसी भी पार्टी में नहीं मिलने वाला है.
पढ़ें: 'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में आया वो मामला, हाई कोर्ट को सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने लिया सख्त फैसला
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.