Patiala Violence: पटियाला में हिंसा पर बरसे सिद्धू, पंजाब सरकार को लेकर कही ऐसी बात

Navjot Singh Sidhu On Patiala Violence: पंजाब (Punjab) के पटियाला (Patiala) में आज (शुक्रवार को) जुलूस निकालने के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने पंजाब की आप (AAP) सरकार पर निशाना साधा. पटियाला हिंसा (Patiala Violence) पर सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार भीड़ को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही.

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, 'पंजाबी हमारे गुरु के सार्वभौमिक भाईचारे और एकता की शिक्षाओं से बंधे हैं. हमारे समाज में किसी भी असामाजिक तत्व को फूट डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पटियाला की घटना पंजाब सरकार की भीड़ का अनुमान लगाने और उसे नियंत्रित करने में घोर नाकामयाबी के कारण हुई. जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.'

Punjabis are tied in with our Guru’s teachings of Universal Brotherhood & Oneness. No antisocial elements should be allowed to incite divide in our society. Patiala incident occurred due to gross failure of Pb Govt to anticipate & control the mob. Responsibility should be fixed..

बता दें कि पटियाला में आज दो कट्टरपंथी समूहों के बीच हुई झड़प में दो लोग घायल हो गए. पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है. तलवारें और धारदार हथियार लिए दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर पथराव किया. झड़प का कारण एक संगठन द्वारा आयोजित एक जुलूस माना जा रहा है, जिसको लेकर दूसरे संगठन ने नाराजगी जाहिर की.

पुलिस ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की. एसएसपी नानक सिंह ने बताया कि हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है.

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, 'पटियाला में झड़प की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मैंने डीजीपी से बात की. इलाके में शांति बहाल कर दी गई है. हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे. पंजाब की शांति और सद्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है.'

The incident of clashes in Patiala are deeply unfortunate. I spoke with the DGP, peace has been restored in the area. We are closely monitoring the situation and will not let anyone create disturbance in the State. Punjab’s peace and harmony is of utmost importance.

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 29, 2022