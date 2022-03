सिद्धू ने शेयर किया केजरीवाल का पुराना वीडियो, बेअदबी को लेकर पूछा ये बड़ा सवाल

चंडीगढ़: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं. भगवंत मान ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और शिकायत के लिए अपना पर्सनल वॉट्सऐप नंबर जारी किया है. इस बीच पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने बेअदबी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधा है. सिद्धू ने केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है, जो पंजाब विधान सभा चुनाव के दौरान का है.

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने वीडियो में अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, 'तो अब आपको कौन रोक रहा है.' वीडियो में अरविंद केजरीवाल कहते दिख रहे हैं, '2015 के बेअदबी मामले को लेकर पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है. पंजाब की जनता इस मामले में न्याय चाहती है. मास्टरमाइंड कौन हैं ये बताने की जरूरत नहीं है. कुवंर विजय प्राप्त की रिपोर्ट है. चन्नी साहब वो देख लें. 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई हो सकती है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.' अब सिद्धू ने वीडियो शेयर कर कहा कि अब केजरीवाल को बेदअबी मामले में कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है.

So who is stopping you now ... @ArvindKejriwal pic.twitter.com/8atSdMCe68

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) March 25, 2022