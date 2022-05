Sidhu Political Future: अब फिर पार्टी बदलने की तैयारी में हैं सिद्धू! ट्विटर पर दिया ये संकेत

Navjot Singh Sidhu Political Future: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति कांग्रेस में लगभग खत्म हो गई है और अब वह सियासत के लिए नया घर तलाशने में लगे हैं. पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी अनुशासन के विपरित काम करने के चलते कभी भी सिद्धू पर कार्रवाई हो सकती है. इससे पहले सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) से मिलने जा रहे हैं और कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वह अपने राजनैतिक भविष्य की अगली बाजी को लेकर भगवंत मान से मिल रहे हैं.

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के बारे में पहले सभी को लगता है कि अपने स्वभाव और बोली के कारण पार्टी में किसी नेता से नहीं बनती, लेकिन इससे कोई फर्क नही पड़ता क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते और वह उनके साथ हैं. हालांकि 2022 के विधान सभा चुनावों में सिद्धू की यह पोल खुल गई और उनकी विधायकी छीन गई. इसके साथ ही नवजोत सिद्धू का मुख्यमंत्री बनने का सपना तो टूट ही गया पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा.

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) से मिलने जा रहे हैं. इस बात की जानकारी सिद्धू ने खुद ट्वीट कर लोगों दी और बताया कि यह मुलाकात पंजाब की आर्थिक हालातों पर चर्चा के लिए है. हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्र यह कयास लगा रहे हैं कि सिद्धू का सियासी भविष्य कांग्रेस में खत्म है तो हो सकता है कि वह अपने राजनैतिक भविष्य की अगली बाजी को लेकर भगवंत मान से मिल रहे हैं.

Will meet CM @BhagwantMann tomorrow at 5:15 PM in Chandigarh to discuss matters regarding the revival of Punjab’s economy . . . Punjab’s Resurrection is only possible with an honest collective effort . . .

