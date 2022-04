Navjot Singh Sidhu's Wife: सिद्धू की पत्नी की बिगड़ी सेहत, होने वाली है सर्जरी

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. पंजाब विधान सभा चुनाव में हार और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu) गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं. इस बात की जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए दी है, साथ ही पत्नी का हाल भी बताया है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को अपने फॉलोअर्स और फैंस के लिए एक ट्वीट के जरिए पत्नी की बीमारी की जानकारी दी है. जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी पत्नी की सर्जरी भी होने वाली है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'पत्नी पिछले दो दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी, कल अस्पताल में भर्ती थी. फोर्टिस अस्पताल में आज ऑपरेशन किया जाएगा. शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना.' इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

Wife was seriously ill for the last two days , was hospitalised yesterday ….. will be operated today at fortis Hospital … praying for a speedy recovery

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) April 12, 2022