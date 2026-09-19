'किराए पर गरबा पार्टनर': 1000 से 2000 रुपये के पैकेज वायरल, बजरंग दल बोला- दिखे तो हम कायदे से डांडिया खेलेंगे!

नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ पोस्टर्स ने नया बवाल खड़ा कर दिया है. वायरल हुए पोस्टर्स में 'डांडिया नाइट्स' में अकेले जाने से बचने के लिए 'रेंट ए गरबा पार्टनर' का ऑफर दिया गया है. इसमें लड़के-लड़कियों के लिए ₹1000 से ₹2000 तक के पैकेज तय किए गए हैं. इस कथित बिजनेस आइडिया पर हिंदू संगठन भड़क उठे हैं. बजरंग दल ने सीधी चेतावनी जारी कर दी है. बजरंग दल का कहना है कि सूरत में अगर ऐसा कोई भी दिखा, तो उसके साथ सीधे अपने अंदाज में 'डांडिया' खेला जाएगा.
हर साल नवरात्रि आते ही युवाओं में गरबा और डांडिया का जबरदस्त खुमार दिखने लगता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर किराए पर गरबा पार्टनर वाले पोस्टर्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. यह पोस्टर उन लोगों के लिए है, जिनके पास गरबा में साथ जाने के लिए कोई पार्टनर नहीं है. पोस्टर पर साफ लिखा है 'इस नवरात्रि, अकेले डांस मत करो.'
हैरानी की बात यह है कि यह ट्रेंड सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है.सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरों के साथ भी ऐसे ही रेट कार्ड वाले पोस्टर धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं. इसमें पार्टनर किराए पर देने के तीन अलग-अलग पैकेज बताए गए हैं.
1. सिल्वर पैकेज (1000): इसमें 2 घंटे तक गरबा करने का मौका मिलेगा. साथ में मैचिंग कपड़े, गरबा के बेसिक स्टेप्स सिखाना और क्यूट सेल्फी खिंचवाना शामिल है.
2. गोल्ड पैकेज (1500): इसमें 4 घंटे का गरबा रहेगा. लोगों को सुनाने के लिए मिलने की झूठी कहानी तैयार की जाएगी. मैचिंग कपड़े, इंस्टाग्राम के लिए फोटो-रील्स और दोस्तों को 'भाई-भाभी' बुलाने की सुविधा भी मिलेगी.
3. प्लैटिनम पैकेज (2000): यह सबसे महंगा पैकेज है. इसमें पूरी रात गरबा, शानदार डांस स्टेप्स, माथा चूमना या भीड़ में हाथ पकड़ना शामिल है. इसके अलावा दुपट्टा संभालने से लेकर गरबा के बाद घर या पार्टी तक सुरक्षित छोड़ने का वादा भी किया गया है.
इस ट्रेंड के सामने आते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कड़ा एतराज जताया है. बजरंग दल का कहना है कि पवित्र पर्व नवरात्रि भक्ति और शक्ति की उपासना का उत्सव है, इसे डेटिंग या पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगकर बदनाम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी. बजरंग दल ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर गुजरात के सूरत या आसपास के इलाकों में ऐसा कोई व्यक्ति 'भाड़े का पार्टनर' बनते या ऐसी हरकत करते पकड़ा गया, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके साथ सीधे अपने अंदाज में 'डांडिया' खेलेंगे.
बजरंग दल के जिला समन्वयक प्रताप राजपुरोहित ने इस मामले पर वीडियो जारी कर लोगों को सावधान किया है. उन्होंने कहा, 'जय श्रीराम, जय माता जी. मैं प्रताप राजपुरोहित. हाल ही में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक विषय काफी चर्चा में है कि नवरात्रि में भाड़े पर पार्टनर मिलेंगे. इसके पीछे कौन असामाजिक तत्व लगे हुए हैं, जो इतनी ओछी मानसिकता फैला रहे हैं? मेरी आप सभी से विनम्र विनती है कि ऐसी पोस्टों से दूर रहें. जहां तक है, ये पोस्टें और ऐसे विषय एक तरह का स्कैम (धोखाधड़ी) हैं. आप ऐसे स्कैम से दूर रहें और ऐसी चर्चाओं में न पड़ें. जो भी असामाजिक तत्व इसके पीछे हैं या जिनके ऐसे मैसेज आते हैं, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उन पर कायदे से कार्रवाई कराएं. हमें भी पता चलेगा तो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'