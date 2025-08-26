'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी', एडमिरल त्रिपाठी का बड़ा खुलासा
Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी. भारतीय सेना के शौर्य और साहस के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे. अब नौसेना के साहस पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 26, 2025, 04:22 PM IST
Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी. भारतीय सेना के शौर्य और साहस के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे. वहीं अब नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि अनिश्चितताओं और प्रतिस्पर्धा के इस युग में, समुद्र में भारी बल प्रदान करने की भारतीय नौसेना की क्षमता भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी प्रदर्शन किया. संघर्ष के दौरान नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को एक तरह से बंदी बना लिया था. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

इसके अलावा कहा कि जब हमने बंदी बनाया तो उन्होंने हमसे कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया. कुछ दिन पहले उन्होंने आईएनएस विक्रांत के डेक से भारतीय नौसेना को आश्वासन दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है. अगर फिर से आवश्यकता पड़ती है तो संभावना है कि भारतीय नौसेना द्वारा इसकी शुरुआत फिर की जाएगी. 

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, " गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित INS हिमगिरि और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित INS उदयगिरि दोनों आधुनिक युद्धपोत हैं जिनका निर्माण स्वदेशी तौर पर किया गया है. मुझे बताया गया है कि इन युद्धपोतों में कई उन्नत क्षमताएं हैं. इनमें लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर, युद्ध प्रबंधन प्रणाली और अग्नि नियंत्रण प्रणाली लगाई जा सकती हैं. ये दोनों युद्धपोत समुद्र में खतरनाक अभियानों में गेम-चेंजर साबित होंगे.

;