नई दिल्‍ली: पाकिस्‍तान और उसके आतंकी लगातार भारत में बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में हैं. लेकिन भारत की चौकसी के कारण वह अब तक इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं. अब पाकिस्‍तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्‍मद नई साजिश रच रहा है. आशंका है कि जैश अपने आतंकियों को समुद्र के जरिए भारत पर बड़ा हमला करने की फि‍राक में है. हालांकि देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने साफ कहा है कि नेवी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और ऐसे किसी मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे.

एडमिरल सिंह ने कहा, जैश ए मोहम्मद अपने आतंकियो को समुद्री मार्ग से घुसने की ट्रेनिंग दे रहा है. आतंकी पानी से हमला करने की फि‍राक में हैं. हमारी उनके ऊपर कड़ी नजर है. हम सतर्क हैं. उनके नापाक मंसुबो को हम कामयाब नहीं होने देंगे.

#WATCH: Navy Chief Admiral Karambir Singh, says,"we have received intelligence that the underwater wing of Jaish-e-Mohammed is being trained. We are keeping a track of it and we assure you that we are fully alert." pic.twitter.com/IYYCrn6qcE

— ANI (@ANI) August 26, 2019