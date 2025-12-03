Advertisement
trendingNow13027578
Hindi Newsदेश

Navy Day: राष्ट्रपति की मौजूदगी में नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की न्यूक्लियर ताकत, 'शंघुमघोम' से Navy का पराक्रम देख फटेगी पाकिस्तान की छाती

Navy Day 4 December: भारतीय नौसेना (Indian Navy) 4 दिसंबर 2025 को नौसेना दिवस, तिरुवनंतपुरम के शंगुमुघम बीच पर भव्य ऑपरेशनल प्रदर्शन के साथ मनाएगी. इस खास दिन को लेकर केरल की जनता में भारी उत्साह है. कई शहरों से लोग नौसेना का पराक्रम देखने पहुंचे हैं. 2023 का इवेंट महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में और 2024 का ओडिशा के पुरी में हुआ था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Navy Day: राष्ट्रपति की मौजूदगी में नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की न्यूक्लियर ताकत, 'शंघुमघोम' से Navy का पराक्रम देख फटेगी पाकिस्तान की छाती

Navy Day 2025 in Thiruvananthapuram: तिरुवनंतपुरम का शंघुमघोम बीच एक रोमांचक शाम के लिए पूरी तरह तैयार है. जहां नेवी डे सेलिब्रेशन के दौरान एक विराट ऑपरेशनल डेमो होगा. देश की आर्म्ड फोर्सेज की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस इवेंट की चीफ गेस्ट होंगी. स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, समेत आधुनिक मिसाइल प्रणालियों और रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद बनाया है. ये आयोजन जनता को नौसेना के बहु-क्षेत्रीय संचालन को देखने का दुर्लभ मौका देगा. 

राष्ट्रपति का कार्यक्रम

सदर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (FOC-in-C) वाइस एडमिरल समीर सक्सेना तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं. प्रेसिडेंट शाम 4.10 बजे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट (President Droupadi Murmu reach TVM) पर पहुंचेंगी. उनके शाम 5.15 बजे वेन्यू पर पहुंचने की उम्मीद है. उनके सामने ही नैसेना का ऑपरेशनल डेमो शुरू होगा. प्रेसिडेंट शाम 6.45 बजे लोगों को संबोधित करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आज का आकर्षण

आज के जश्न में भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, एक पनडुब्बी, चार फास्ट इंटरवेंशन बोट और 32 विमान, लड़ाकू, निगरानी विमान और हेलीकॉप्टर सहित 19 प्रमुख युद्ध पोत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया, राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. वह नौसेना दिवस समारोह में शामिल होंगी और नौसैनिक अभ्यास देखेंगी, जिसके बाद वह लोक भवन जाएंगी. राष्ट्रपति गुरुवार को दिल्ली लौट आएंगी. तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (टीआईएएल) ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि नौसेना दिवस समारोह के कारण हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 और 2 के पास यातायात प्रतिबंध रहेगा.

क्यों मनाया जाता है नेवी डे?

नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कराची हार्बर पर हुए हमले की याद में मनाया जाता है. नेवी डे 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट में इंडियन नेवी के रोल को एक पहचान है और इससे भी जरूरी बात यह है कि यह हमारे उन जवानों की बहादुरी, हिम्मत और वीरता को एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया.

नौसेना दिवस मनाने के पीछे का मकसद जनता के बीच नौसेना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और जागरूकता बढ़ाना होता है. इसके तहत देश के विभिन्न तटीय इलाकों खास बंदरगाह शहरों में परेड आयोजित कराई जाती है. वहीं अंतर्देशीय केंद्रों पर सार्वजनिक बैठकें के बाद नौसेना का शक्ति प्रदर्शन होता है.

शांघुमघोम बीच पर ऑपरेशनल डेमो इंडियन नेवी की जबरदस्त ताकत और काबिलियत को देखने का मौका होगा. वाइस एडमिरल सक्सेना ने कहा कि यह मेगा इवेंट लोगों को नेवी के स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्लेटफॉर्म और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन देखने का एक खास मौका देगा, जो नेवी की तैयारी और पूरे समुद्री क्षेत्र में पावर और सटीकता देने की क्षमता को दिखाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Navy Day

Trending news

दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना