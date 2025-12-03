Navy Day: राष्ट्रपति की मौजूदगी में नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की न्यूक्लियर ताकत, 'शंघुमघोम' से Navy का पराक्रम देख फटेगी पाकिस्तान की छाती

Navy Day 2025 in Thiruvananthapuram: तिरुवनंतपुरम का शंघुमघोम बीच एक रोमांचक शाम के लिए पूरी तरह तैयार है. जहां नेवी डे सेलिब्रेशन के दौरान एक विराट ऑपरेशनल डेमो होगा. देश की आर्म्ड फोर्सेज की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस इवेंट की चीफ गेस्ट होंगी. स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, समेत आधुनिक मिसाइल प्रणालियों और रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद बनाया है. ये आयोजन जनता को नौसेना के बहु-क्षेत्रीय संचालन को देखने का दुर्लभ मौका देगा.

राष्ट्रपति का कार्यक्रम

सदर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (FOC-in-C) वाइस एडमिरल समीर सक्सेना तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं. प्रेसिडेंट शाम 4.10 बजे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट (President Droupadi Murmu reach TVM) पर पहुंचेंगी. उनके शाम 5.15 बजे वेन्यू पर पहुंचने की उम्मीद है. उनके सामने ही नैसेना का ऑपरेशनल डेमो शुरू होगा. प्रेसिडेंट शाम 6.45 बजे लोगों को संबोधित करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आज का आकर्षण

आज के जश्न में भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, एक पनडुब्बी, चार फास्ट इंटरवेंशन बोट और 32 विमान, लड़ाकू, निगरानी विमान और हेलीकॉप्टर सहित 19 प्रमुख युद्ध पोत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया, राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. वह नौसेना दिवस समारोह में शामिल होंगी और नौसैनिक अभ्यास देखेंगी, जिसके बाद वह लोक भवन जाएंगी. राष्ट्रपति गुरुवार को दिल्ली लौट आएंगी. तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (टीआईएएल) ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि नौसेना दिवस समारोह के कारण हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 और 2 के पास यातायात प्रतिबंध रहेगा.

क्यों मनाया जाता है नेवी डे?

नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कराची हार्बर पर हुए हमले की याद में मनाया जाता है. नेवी डे 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट में इंडियन नेवी के रोल को एक पहचान है और इससे भी जरूरी बात यह है कि यह हमारे उन जवानों की बहादुरी, हिम्मत और वीरता को एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया.

नौसेना दिवस मनाने के पीछे का मकसद जनता के बीच नौसेना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और जागरूकता बढ़ाना होता है. इसके तहत देश के विभिन्न तटीय इलाकों खास बंदरगाह शहरों में परेड आयोजित कराई जाती है. वहीं अंतर्देशीय केंद्रों पर सार्वजनिक बैठकें के बाद नौसेना का शक्ति प्रदर्शन होता है.

शांघुमघोम बीच पर ऑपरेशनल डेमो इंडियन नेवी की जबरदस्त ताकत और काबिलियत को देखने का मौका होगा. वाइस एडमिरल सक्सेना ने कहा कि यह मेगा इवेंट लोगों को नेवी के स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्लेटफॉर्म और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन देखने का एक खास मौका देगा, जो नेवी की तैयारी और पूरे समुद्री क्षेत्र में पावर और सटीकता देने की क्षमता को दिखाता है.