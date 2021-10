NCB अधिकारी समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का नया ट्वीट, शेयर किया 'निकाहनामा' और शादी की तस्वीर

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर नए-नए आरोप लगा रहे हैं. अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी की फोटो शेयर की है और आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2006 में इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह किया था. नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए.

अपने पहले ट्वीट में नवाब मलिक (Nawab Malik) ने लिखा, '7 दिसंबर 2006, गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े (Sameer Wankhede) और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था. यह निकाह मुंबई के अंधेरी (वेस्ट) के लोखंडवाला कॉम्पलेक्स में हुआ था.' दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'निकाह में 33 हजार रुपये मेहर के रूप में अदा की गई थी. इसमें गवाह नंबर 2 अजीज खान थे, जो समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यासमीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं.'

इसके साथ ही नवाब मलिक (Nawab Malik) ने अपने तीसरे ट्वीट में एक फोटो शेयर की और दावा किया कि यह समीर वानखेड़े और शबाना कुरैशी की निकाह की तस्वीर है. उन्होंने फोटो के साथ लिखा, 'प्यारी जोड़ी की तस्वीर, समीर दाऊद वानखेड़े और डॉ शबाना कुरैशी.' इसके साथ ही उन्होंने एक मैरेज सर्टिफिकेट भी शेयर किया और दावा किया कि समीर वानखेड़े का निकाहना है. उन्होंने लिखा, 'ये है डॉ शबाना कुरैशी के साथ 'समीर दाऊद वानखेड़े' की पहली शादी का 'निकाहनामा'.

This is the 'Nikah Nama' of the first marriage of 'Sameer Dawood Wankhede' with Dr. Shabana Quraishi pic.twitter.com/n72SxHyGxe — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 27, 2021

इससे पहले समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने शबाना कुरैशी से शादी की बात स्वीकार की थी और बताया था कि साल 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था. नवाब मलिक (Nawab Malik) के आरोपों पर जवाब देते हुए प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी थी. समीर वानखेड़े ने यह भी बताया था कि उन्होंने साल 2017 के अंत में क्रांति रेडकर (Kranti Redkar) से शादी की थी.

इससे पहले नवाब मलिक (Nawab Malik) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी का लेटर शेयर किया था, जिसमें समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और उनकी टीम पर 26 आरोप लगाए गए थे. लेटर में दावा किया गया कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने लोगों के घरों में तलाशी के दौरान ड्रग्स रखकर झूठे केस बनाए.

Here are the contents of the letter received by me from an unnamed NCB official.

As a responsible citizen I will be forwarding this letter to DG Narcotics requesting him to include this letter in the investigation being conducted on Sameer Wankhede pic.twitter.com/SOClI3ntAn — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 26, 2021