DNA: 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के बाद दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?

Hidma Gang: टुकड़े-टुकड़े गैंग के बाद, अब दिल्ली में 'हिडमा गैंग' बना है. ये वो काम कर रहा है, जिसकी हिम्मत अपने जीते जी हिडमा भी कभी जुटा नहीं पाया. ये हिडमा गैंग सड़क पर उतरकर हिडमा अमर रहे के नारे लगा रहा है. पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंक रहा है. आपको याद होगा, ZEE NEWS ने ही सबसे पहले टुकड़े-टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया था और अब ZEE NEWS ने ही हिडमा गैंग को एक्सपोज करने का बीड़ा उठाया है.

आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है हिडमा गैंग. वो गैंग जो सड़क पर उतर कर नक्सलियों का समर्थन करता है. वो गैंग जो सुरक्षाबलों और निर्दोष नागरिकों की हत्या करनेवाले नक्सलियों को आदर्श बताता है. समझिए ये हिंसा का समर्थन करनेवाले वैचारिक हिंसक उपद्रवियों का गैंग है.

हिडमा गैंग ने की नारेबाजी

Add Zee News as a Preferred Source

अब थोड़ी जानकारी उन लोगों के बारे में भी देते हैं जिनके जिंदाबाद का नारा हिडमा गैंग लगा रहा था. बसवाराजू सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो का मेंबर था. बसवाराजू पर 150 से ज्यादा जवानों की हत्या का आरोप था.

हिडमा पर सुरक्षाबलों पर 26 से ज्यादा हमला करने और 200 से ज्यादा जवानों की हत्या का आरोप था. सोचिए ऐसे हिंसक नक्सलियों के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे. वो भी कहां. देश की राजधानी दिल्ली की एक सड़क पर. संसद भवन से महज 4 किलोमीटर दूर. पुलिस की मौजूदगी में. सोचकर ही मन आक्रोश से भर जाता है.

भारत के खिलाफ साजिश रचता था हिडमा

जिस नक्सली ने सुरक्षबलों की जान ली, जो नक्सली भारत के लोकतंत्र को तबाह करने की साजिश रचता था, जो नक्सली भारत की आतंरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था उसके समर्थन में हिडमा गैंग सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहा, उसकी हिंसा को सही ठहराने का नैरेटिव भी गढ़ ऱहा है. ये बड़ी वैचारिक हिंसा है.

रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भारत ढाई मोर्चे पर शत्रुओं से घिरा है. एक मोर्चा पाकिस्तान का है. दूसरा मोर्चा चीन का है. ये वो शत्रु हैं जिन्हें हम जानते हैं. जिनकी ताकत और कमजोरी को हम पहचानते हैं.

ढाई मोर्चे पर दुश्मनों से घिरा है देश

आधा मोर्चा उन शत्रुओं का है जो हमारे देश में छिपकर बैठे हुए हैं. वो किसी भी रूप में, कभी भी और कहीं भी देश के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं. ये छिपे हुए शत्रु देश के लिए बड़ा खतरा हैं. क्योंकि ये देश को अंदर से कमजोर करने की साजिश रचते रहे हैं.

ये हिडमा गैंग देश को कमजोर करने की साजिश का ही एक हिस्सा है. हिडमा गैंग के प्रदर्शन में शामिल चेहरों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं. इन्हें या तो किसी ने बरगलाया है, या इन्हें कथित क्रांति के नाम पर नक्सली हिंसा का गलत इतिहास पढ़ाया गया है. समझिए इंडिया गेट पर हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करनेवाले ये चेहरे हिडमा गैंग के मोहरे भर हैं, इन्हें कठपुतली भी कह सकते हैं.

किसने फैलाया जहरीला वैचारिक प्रदूषण

हिडमा गैंग का वैचारिक विस्तार बड़ा है. इस गैंग के असल चेहरे पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं. आज हमने आपके लिए इसकी पड़ताल की. पहले हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के विरोध के बहाने जहरीला वैचारिक प्रदूषण फैलाने वालों के पीछे कौन था.

भगत सिंह छात्र एकता मंच, हिमखंड, हाफ द स्काई और AISRO ने हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन किया था. प्रदर्शन के लिए दिल्ली कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी. दूसरे कई संगठनों के छात्र भी इस प्रदर्शन में शामिल थे.

हिडमा गैंग के इस प्रदर्शन के पीछे मुख्य भूमिका भगत सिंह छात्र एकता मंच की थी. ये दिल्ली विश्विद्यालय से जुड़ा छात्र संगठन है. इनके नारों से अब तक तो आप इनके वैचारिक झुकाव के बारे में समझ ही गए होंगे. सोचिए ये कैसे धूर्त लोग हैं जो अपने संगठन का नाम तो अमर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखते हैं लेकिन समर्थन करते हैं हिडमा और नक्सलियों का जो भारत के लोकतंत्र के शत्रु हैं.

भगत सिंह के नाम पर बनाया गैंग

जिस लोकतंत्र के लिए भगत सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया आज उन्हीं भगत सिंह के नाम पर हिडमा गैंग एक संगठन बनाकर लोकतंत्र के शत्रु नक्सलियों के पक्ष में नारेबाजी कर रहा है.

एक पोस्ट में सीधे-सीधे सुरक्षाबलों पर हिडमा की कथित हत्या का आरोप लगाया गया है. उम्दा अंग्रेजी में 4 पेज की लंबी पोस्ट लिखी गई है. इस पोस्ट का सार यही है कि नक्सली हिंसा सही है, हिडमा का एनकाउंटर गलत था. और सरकार को नक्सलियों के सफाए के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन कगार रोक देना चाहिए.

इस संगठन का एजेंडा क्या है. खुलेआम ये देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं. लाल आतंक को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार को बंद करने की मांग कर रहे हैं. जानते हैं इसका अर्थ क्या है. हिडमा गैंग चाहता है कि नक्सलियों का हिंसक तांडव जारी रहे. निर्दोष आम नागरिकों की हत्या होती रहे. सुरक्षा बल के जवान अपनी जान गंवाते रहें.

कौन है प्रदर्शन में शामिल रवजोत कौर

हिडमा गैंग के प्रदर्शन में सबसे चर्चित चेहरा है रवजोत कौर का. रवजोत भगत सिंह छात्र एकता मंच की सबसे एक्टिव सदस्य है. रवजोत कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है. लेकिन ये अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन हिडमा जैसे नक्सलियों के समर्थन में नैरेटिव बनाने में करती है.

सोचिए उनकी उम्र बमुश्किल 25 साल होगी. कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं. माता-पिता ने लाखों की फीस भरी होगी, कायदे से इन्हें सिलिकॉन वैली जैसा भारत बनाने की बात कहनी चाहिए थी. इन्हें कंप्यूटर साइंस में अमेरिका, चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ने की बात करनी चाहिए थी. इन्हें नए AI टूल्स पर चर्चा करनी चाहिए थी. सुपरकंप्यूटिंग की बात करनी चाहिए थी. लेकिन ये सिलिकॉन वैली की नहीं माओवादियों के बस्तर और बीजापुर मॉडल की बात कर रही हैं. यहां हम आपको माओवादियों के बस्तर और बीजापुर मॉडल की थोड़ी सी जानकारी जरूर शेयर करेंगे.

बस्तर-बीजापुर में नक्सलियों ने 300 से ज्यादा स्कूल तबाह कर दिए. इससे 10 हजार से ज्यादा बच्चे शिक्षा से दूर हो गए.

सड़क, पुल, मोबाइल टावर जैसे इंफ्रास्क्चर को इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि सुरक्षाबल इनतक नहीं पहुंच पाएं. हिडमा गैंग के नक्सलियों ने अपने विरोधियों को पुलिस का मुखबिर बताकर उनकी हत्या की

बस्तर और बीजापुर में जबरन लोगों को चुनाव से दूर रखा.

नक्सलियों ने सब बर्बाद किया

नक्सलियों के वर्चस्व का असर ये हुआ कि बस्तर में साक्षरता दर 40% से कम और गरीबी राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है.

रवजोत कौर जैसे नौजवानों के दिमाग में बस्तर और बीजापुर मॉडल की बात किसने भरी. दिल्ली की पांच सितारा लग्जरी जिंदगी जीनेवाली रजवोत कौर और उसके जैसे दूसरे छात्रों के दिमाग में किसने कथित बस्तर और बीजापुर मॉडल का फितूर भरा. समझिए जो छात्र कभी बस्तर या बीजापुर नहीं गए, जिन्होंने बस्तर और बीजापुर के आदिवासियों का दर्द नहीं देखा उन्हें कौन कथित बस्तर और बीजापुर मॉडल के शब्दजाल में फंसा रहा है.

इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि हिडमा गैंग के असल किरदार पर्दे के पीछे हैं, प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे छात्र तो सिर्फ उनके मोहरे हैं.

पर्दे के पीछे बैठे हिडमा गैंग के असल किरदारों की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन पहले आपको इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन में शामिल एक और छात्र संगठन के बारे में जानकारी देते हैं. ये छात्र संगठन है हाफ द स्काई. आज हमने इस छात्र संगठन की भी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की.

एक पोस्ट में हिडमा की तस्वीर लगी है. एजेंसियों पर हिडमा की कथित हत्या का आरोप लगाया गया है. हिडमा को शहीद बताया गया है और लिखा है कि शहीद के रक्त से हजारों फूल खिलेंगे. समझिए, कहा जा रहा है कि हजारों हिडमा पैदा होंगे. अब छोटे अक्षरों को देखिए, यहां भी हिडमा के समर्थन में नारे लिखे हैं. शहीदों को लाल सलाम लिखा गया है. साथ ही सरकार को फासिस्ट बताया गया है.

देश में खुलेआम कर रहे नक्सलियों का समर्थन

ये साफ-साफ देशविरोधी सोच है. इस देशविरोधी सोच के सैकड़ों प्रमाण हाफ द स्काई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. हम इस देशविरोधी सोच को अपना मंच नहीं देना चाहते हैं. इसलिए सिर्फ एक पोस्ट निकाली है.

सोचिए देश में क्या चल रहा है. इनकी हिम्मत देखिए, खुलेआम नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, नक्सलियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं. सुरक्षाबलों पर सवाल उठाते हैं. और जब कार्रवाई होती है तो पुलिस को, एजेंसियों को, सरकार को फासिस्ट बताते हैं.

इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान हिडमा गैंग के सदस्यों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे किया था. ये पहली बार था जब दिल्ली में पुलिसवालों पर पेपर स्प्रे किया गया. समझिए हिडमा गैंग के रंगरूट सिर्फ वैचारिक तौर पर ही नक्सलियों का समर्थन नहीं कर रहे थे. वो नक्सलियों की तरह पुलिसवालों को निशाना बना रहे थे. इसमें चार पुलिसवालों को अस्पताल ले जाना पड़ा. पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहली FIR कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज की.

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगाई गईं ये धाराएं

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, सरकारी अधिकारियों को काम से रोकने जैसे अपराध के लिए BNS की 6 धाराएं लगाई गई हैं. दूसरी FIR संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है.

दूसरी FIR में अवैध रूप से रास्ता रोकने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला जैसे अपराध के लिए BNS की 6 धाराएं लगाई गई हैं.

पुलिस ने हिडमा गैंग के 23 रंगरूटों को गिरफ्तार किया है. सोमवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 17 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं हिडमा गैंग के 5 सदस्यों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. जबकि एक सदस्य को उम्र की जांच पूरी होने तक सेफ हाउस में भेजा गया है.

कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है लेकिन इन्हें अब भी अपनी गलती का ज्ञान नहीं है. आज हिडमा गैग के दूसरे सदस्य पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए, यहां उन्होंने हंगामा किया.

इनकी सोच में कितना वैचारिक प्रदूषण भरा है. ये हिडमा के बारे में उतना भी नहीं जानते जितना इंटरनेट सर्च करने पर मिल सकता है. लेकिन उसके समर्थन में नारेबाजी करने चले आते हैं. समझिए इनकी सोच में, इनके दिमाग में कैसे जहर भरा गया है. इनकी आंखों पर झूठे नैरेटिव का ऐसा पर्दा खड़ा किया गया है कि इन्हें सामने का सरल और साधारण सच भी नहीं दिख रहा है.

वैचारिक जहर ने बुद्धि को किया अंधा

हिडमा गैंग के ये सभी रंगरूट पढ़े लिखे हैं. चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर नक्सलियों के लाल आतंक की सच्चाई जान सकते हैं. लेकिन हिडमा गैंग के सूत्रधारों के वैचारिक जहर ने इनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है. ये देख पा रहे है कि इन्हीं नक्सलियों के कारण देश के 10 राज्य 50 साल तक आतंकित रहे. ये दिल्ली में वायु प्रदूषण के बहाने प्रदर्शन करने जुटे थे. आज हम इन्हें हिडमा गैंग की हिंसा का AQI यानी अपराध कत्ल का इंडेक्स जरूर बताना चाहेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलियों ने अब तक 10 हजार से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की है.

3 हजार से ज्यादा सुरक्षबलों के जवानों की जान ली है. इन नक्सलियों ने हिंसक कार्रवाई से देश को करीब 15 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. हिडमा गैंग की हिंसा की वजह से नक्सल प्रभावित जिलों में लोगों की आमदनी देश के बाकी हिस्सों से आधी रह गई.

नक्सलियों के अपराध का इंडेक्स दिल्ली के AQI के भी ज्यादा खतरनाक है. लेकिन हिडमा गैंग को इससे फर्क नहीं पड़ता है. ये नक्सलियों के समर्थन में पहले तो प्रदर्शन करते हैं फिर उनकी बौद्धिक तरफदारी भी करते हैं. सोचिए पर्दे के पीछे छिपे हिडमा गैंग के असली रणनीतिकार कितने शातिर हैं कि उन्होंने देश के युवाओं का दिमाग हैक कर लिया है. उनके दिमाग में देशविरोधी जहर भर दिया है. उन्हें नक्सल समर्थक बनाकर अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया है.

कौन हैं परदे के पीछे छिपे साजिशकर्ता

समझिए ये बड़ी साजिश है. इस साजिश के सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपे हैं. पहले समझते हैं कि ये साजिश क्यों बड़ी है. मित्रों हिडमा गैंग बस्तर-दंतेवाड़ा के नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है. क्योंकि

बस्तर-बीजापुर में सक्रिय नक्सलियों की हिंसा से एक छोटे इलाके में जान-माल का नुकसान होता है. लेकिन हिडमा गैंग जो वैचारिक हिंसा वाला जहर नौजवानों के बीच फैला रहा है उसका असर किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. ये वैचारिक प्रदूषण पूरे देश को बीमार कर रहा है.

1970 के बाद से ही ये वैचारिक जहर नौजवानों को झुलसाता रहा है. समझिए आज हिडमा गैंग के जो रंगरूट इंडिया गेट में नक्सलियों का स्तुतिगान कर रहे हैं उसमें से कोई कल इस जहर के उन्माद में बंदूक भी उठा सकता है. ये बड़ा खतरा है.

इस खतरे को ऐसे समझिए युवा देश के भविष्य होते हैं. वो देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं.अब बकायदा एक साजिश के तहत यूथ को देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है. सोचिए जम्मू-कश्मीर में पढ़े लिखे डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल बनाया गया. जाकिर मूसा के चेलों ने देश को दहलाने के लिए बारूदी साजिश रची. अब हिडमा के चेले नक्सलियों के समर्थकों में नारेबाजी कर रहे हैं, मूसा के चेलों ने बारूदी धमाके के लिए 3 हजार किलो विस्फोटक जुटाया, हिडमा के चेले नक्सलियों की हिंसक विचारधारा को सही ठहरा रहे हैं.

मूसा के चेलों ने तुर्किए, सीरिया, अफगानिस्तान तक आतंक के तार जोड़े तो हिडमा के चेले छात्र संगठन के बहाने देशभर में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं. समझिए जैसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन बॉर्डर पार से था वैसे ही इस हिडमा गैंग का कनेक्शन भी भारत विरोधी संगठनों से हो सकता है. क्योंकि पहले भी ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शन के पीछे भारत विरोधी ताकतों की साजिश और आर्थिक समर्थन होता है. सवाल ये है कि दिल्ली में प्रदर्शन करनेवाले हिडमा गैंग के पीछे कौन है.

चाहते हैं नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रुकवाना

क्या इसके पीछे नक्सली हैं. क्योंकि ऑपरेशन कगार के तहत सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को सफाया कर दिया है. इसलिए नक्सली ऑपरेशन कगार को रुकवाना चाहते हैं. प्रदर्शन करनेवाले हिडमा गैंग की मांग भी ऑपरेशन कगार को रोकने की ही है.

क्या इसके पीछे अर्बन नक्सल हैं. समझिए पढ़े लिखे और क्रंकिट के जंगल यानी शहरों में रहने वाले अर्बन नक्सलियों का मकसद हमेशा भारत की छवि खराब करना रहा है. इसकी साजिश पहले भी बेनकाब हो चुकी है. तो क्या अब अर्बन नक्सलियों ने हिडमा गैंग बनाकर नए रंगरूटों को सड़क पर उतारा है.

या हिडमा गैंग के पीछे चीन की लाल सलाम वाली विचारधारा है. समझिए हिडमा कम्युनिस्ट नहीं माओवादी था. नक्सलियों की पार्टी का नाम भी CPI माओवादी है. ये नक्सली रूस के मार्क्स को नहीं चीन के माओ से अपना वैचारिक गुरु मानते हैं. तो क्या इनकी फंडिंग चीन से हो रही है.

इसलिए हम कह रहे है हिडमा गैंग का ये प्रदर्शन सिर्फ एक प्रदर्शन भर नहीं है. ये देशविरोधी बड़ी साजिश का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है. हिडमा के चेलों की ये साजिश मूसा के चेलों जैसी ही खतरनाक है. मूसा के चेले देशभर में बारूदी धमाका कर अस्थिरता फैलाना चाहते हैं. वैसे ही हिडमा के चेले दिल्ली में नक्सलियों के प्रदर्शन में नारेबाजी कर देश की छवि खराब करना चाहते थे. ये कथित मानवाधिकारवादियों को ये संदेश दे रहे थे कि भारत में फर्जी एनकाउंटर हो रहा है.

हिडमा गैंग करेगा दुष्प्रचार

जरूरी है कि हम इस साजिश से सावधान रहें. इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए. हिडमा गैंग सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करेगा. छात्रों पर अत्याचार की का झूठी कहानी बनाएगा. बस्तर में संसाधनों की लूट का फर्जी नैरेटिव चलाएगा. अगर आपको हिडमा गैंग का कोई सदस्य फर्जी नैरेटिव फैलाते दिखे तो तथ्यों की गन से उसका एनकाउंटर जरूर करें.

हिडमा गैंग ने सिर्फ नक्सलियों के समर्थन का पाप ही नहीं किया. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के अपमान का भी पाप किया है. प्रदर्शन के दौरान प्रमुखता से दिखाए गए एक पोस्टर में हिडमा की तुलना भगवान बिरसा मुंडा से की गई है.

ये कैसे लोग हैं जो एक हिंसक नक्सली की तुलना भगवान बिरसा मुंडा से कर रहे हैं. समझिए ये आदिवासियों का नाम तो ले रहे हैं लेकिन इन्हें आदिवासियों के जीवन,इतिहास और परंपराओं का शून्य प्रतिशत ज्ञान है. अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति होता तो वो कतई भगवान बिरसा मुंडा की तुलना हिडमा जैसे हिंसक नक्सली से नहीं करता. ये तुलना हिडमा गैंग के बौद्धिक दिवालियापन का साक्षात सबूत है.

है.