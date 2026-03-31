Advertisement
trendingNow13160062
Hindi Newsदेशनक्सलवाद पर सियासी संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, भाजपा-कांग्रेस भी आई आमने-सामने

नक्सलवाद पर सियासी संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, भाजपा-कांग्रेस भी आई आमने-सामने

Naxal Mukt Bharat: शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नक्सलवाद खत्म करने का श्रेय एक सरकार को देने पर सवाल उठाए. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं अमित शाह और राहुल गांधी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसका श्रेय सुरक्षा बलों को मिलना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल को.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रियंका चतुर्वेदी
प्रियंका चतुर्वेदी

Naxalism: शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर नक्सलवाद के खात्मे का पूरा श्रेय लेने को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत में नक्सलवाद को नियंत्रित करने की प्रक्रिया किसी एक सरकार का काम नहीं रही, बल्कि यह वर्षों से चल रही एक सतत कोशिश का परिणाम है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि मौजूदा सरकार अकेले इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. उनके मुताबिक, यूपीए सरकार के समय से ही नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए थे और इसे एक साझा प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए.

कांग्रेस ने भी भाजपा पर साधा निशाना

इस मुद्दे पर कांग्रेस भी खुलकर सामने आई है. कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने गृह मंत्री अमित शाह के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया. टैगोर ने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कई नेताओं को खोया है और पार्टी पर ऐसे आरोप लगाना पूरी तरह गलत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संघर्ष का श्रेय किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि देश के सुरक्षा बलों को जाना चाहिए.

मणिकम टैगोर ने गृह मंत्री पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि अमित शाह को गृह मंत्री के रूप में बोलना चाहिए था, लेकिन उनका बयान एक राजनीतिक नेता जैसा था. टैगोर के मुताबिक, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस ने अपने कई नेताओं की कुर्बानी दी है, इसलिए यह कहना कि पार्टी ने नक्सलियों को संरक्षण दिया, पूरी तरह निराधार है.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा ने किया पलटवार

इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में नक्सलवाद को समर्थन दिया है. शाह ने एक पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें नक्सली नेता के समर्थन में नारे लगाए गए थे, जिसे राहुल गांधी ने साझा किया था. शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की विचारधारा वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार रही है, जिससे हजारों लोगों की जान गई है.

ये भी पढ़ें: भाजपा की जीत पर सवाल, UDF-LDF में सीधा मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का बड़ा दावा

क्या है नक्सल मुक्त भारत मिशन

केंद्र सरकार की ओर से नक्सल मुक्त भारत मिशन को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में पेश किया गया है. इस मिशन के तहत गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है. सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से संगठन कमजोर हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Naxal Mukt BharatPM Modipriyanka chaturvediShivsena

Trending news

नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
PM Modi
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
UCC, 2 लाख नौकरी, महिलाओं को 3000... BJP ने असम चुनाव के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'
assam election 2026
UCC, 2 लाख नौकरी, महिलाओं को 3000... BJP ने असम चुनाव के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'
केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट
Assembly Election 2026
केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट
चीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया सीक्रेट मिशन? कहानी 'भूमिपुत्र' की
India China War
चीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया सीक्रेट मिशन? कहानी 'भूमिपुत्र' की