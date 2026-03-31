नक्सलवाद पर सियासी संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, भाजपा-कांग्रेस भी आई आमने-सामने

Naxal Mukt Bharat: शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नक्सलवाद खत्म करने का श्रेय एक सरकार को देने पर सवाल उठाए. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं अमित शाह और राहुल गांधी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसका श्रेय सुरक्षा बलों को मिलना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल को.
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Naxalism: शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर नक्सलवाद के खात्मे का पूरा श्रेय लेने को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत में नक्सलवाद को नियंत्रित करने की प्रक्रिया किसी एक सरकार का काम नहीं रही, बल्कि यह वर्षों से चल रही एक सतत कोशिश का परिणाम है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि मौजूदा सरकार अकेले इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. उनके मुताबिक, यूपीए सरकार के समय से ही नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए थे और इसे एक साझा प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए.
इस मुद्दे पर कांग्रेस भी खुलकर सामने आई है. कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने गृह मंत्री अमित शाह के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया. टैगोर ने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कई नेताओं को खोया है और पार्टी पर ऐसे आरोप लगाना पूरी तरह गलत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संघर्ष का श्रेय किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि देश के सुरक्षा बलों को जाना चाहिए.
मणिकम टैगोर ने गृह मंत्री पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि अमित शाह को गृह मंत्री के रूप में बोलना चाहिए था, लेकिन उनका बयान एक राजनीतिक नेता जैसा था. टैगोर के मुताबिक, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस ने अपने कई नेताओं की कुर्बानी दी है, इसलिए यह कहना कि पार्टी ने नक्सलियों को संरक्षण दिया, पूरी तरह निराधार है.
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में नक्सलवाद को समर्थन दिया है. शाह ने एक पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें नक्सली नेता के समर्थन में नारे लगाए गए थे, जिसे राहुल गांधी ने साझा किया था. शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की विचारधारा वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार रही है, जिससे हजारों लोगों की जान गई है.
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केंद्र सरकार की ओर से नक्सल मुक्त भारत मिशन को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में पेश किया गया है. इस मिशन के तहत गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है. सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से संगठन कमजोर हुआ है.
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