Advertisement
trendingNow13122584
Hindi Newsदेशभारत का बजा डंका, AI पर लाइव स्ट्रीम ने रचा इतिहास, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?

भारत का बजा डंका, AI पर लाइव स्ट्रीम ने रचा इतिहास, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?

Guinness World Record: भारत के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) और प्रसिद्ध कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. अभिजात शेठ ने मिलकर एक नया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का बजा डंका, AI पर लाइव स्ट्रीम ने रचा इतिहास, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?

Who is Dr Abhijat Sheth: भारत के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) और डॉ अभिजात शेठ ने एक शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाया है. यह रिकॉर्ड यूट्यूब पर 'हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)' के विषय पर एक लाइव स्ट्रीम के लिए दिया गया है. दरअसल इस लाइव स्ट्रीम को दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ देखा, जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया. यह उपलब्धि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और भारत की वैश्विक दबदबे को दर्शाती है.

कौन है डॉ. अभिजात शेठ?

गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले डॉ. अभिजात शेठ का नाम आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. उन्होंने अपने शानदार मेडिकल करियर की शुरुआत भी अहमदाबाद से ही की थी. साल 1981-1986 के दौरान उन्होंने अहमदाबाद के श्रीमती एनएचएल म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज (Smt. NHL Municipal Medical College) से MBBS की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद (1991-1994) में उन्होंने इसी कॉलेज और शेठ के.एम. स्कूल ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिसिन एंड रिसर्च MS और M.Ch की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने 1998 तक अहमदाबाद के कई मेडिकल कॉलेजों में एक शिक्षाविद और मेडिकल प्रोफेसर के रूप में काम किया. फिर 1998 में UK के एक अस्पताल में सीनियर हाउस ऑफिसर और रजिस्ट्रार के रूप में काम किया. यहां से वे 2001 से 2010 तक लंदन में रहे. यहां उन्होंने सेंट जॉर्ज अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक विभाग में काम किया और लंदन विश्वविद्यालय से एमडी (रिसर्च) की डिग्री हासिल की.

वर्तमान में क्या कर रहे हैं डॉ अभिजात?

वर्तमान में वे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के अध्यक्ष और भारत सरकार के मेडिकल कमीशन (NMC) के चेयरमैन हैं. इसके साथ-साथ वे अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम

अभिजात शेठ ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्होंने यूट्यूब पर स्वास्थ्य सेवा में AI पर लाइव स्ट्रीम की थी, जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा. इस कार्यक्रम के जरिए NBEMS ने देश भर के डॉक्टरों, संकाय सदस्यों और प्रशिक्षुओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है. इस कार्यक्रम का मकसद लगभग 50,000 डॉक्टरों को AI की बुनियादी समझ प्रदान करना है, ताकि वे इन आधुनिक उपकरणों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकें. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Dr Abhijat Sheth

Trending news

चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
West Bengal
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत