भारत का बजा डंका, AI पर लाइव स्ट्रीम ने रचा इतिहास, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?

Who is Dr Abhijat Sheth: भारत के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) और डॉ अभिजात शेठ ने एक शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाया है. यह रिकॉर्ड यूट्यूब पर 'हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)' के विषय पर एक लाइव स्ट्रीम के लिए दिया गया है. दरअसल इस लाइव स्ट्रीम को दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ देखा, जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया. यह उपलब्धि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और भारत की वैश्विक दबदबे को दर्शाती है.

कौन है डॉ. अभिजात शेठ?

गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले डॉ. अभिजात शेठ का नाम आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. उन्होंने अपने शानदार मेडिकल करियर की शुरुआत भी अहमदाबाद से ही की थी. साल 1981-1986 के दौरान उन्होंने अहमदाबाद के श्रीमती एनएचएल म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज (Smt. NHL Municipal Medical College) से MBBS की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद (1991-1994) में उन्होंने इसी कॉलेज और शेठ के.एम. स्कूल ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिसिन एंड रिसर्च MS और M.Ch की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने 1998 तक अहमदाबाद के कई मेडिकल कॉलेजों में एक शिक्षाविद और मेडिकल प्रोफेसर के रूप में काम किया. फिर 1998 में UK के एक अस्पताल में सीनियर हाउस ऑफिसर और रजिस्ट्रार के रूप में काम किया. यहां से वे 2001 से 2010 तक लंदन में रहे. यहां उन्होंने सेंट जॉर्ज अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक विभाग में काम किया और लंदन विश्वविद्यालय से एमडी (रिसर्च) की डिग्री हासिल की.

वर्तमान में क्या कर रहे हैं डॉ अभिजात?

वर्तमान में वे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के अध्यक्ष और भारत सरकार के मेडिकल कमीशन (NMC) के चेयरमैन हैं. इसके साथ-साथ वे अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम

अभिजात शेठ ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्होंने यूट्यूब पर स्वास्थ्य सेवा में AI पर लाइव स्ट्रीम की थी, जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा. इस कार्यक्रम के जरिए NBEMS ने देश भर के डॉक्टरों, संकाय सदस्यों और प्रशिक्षुओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है. इस कार्यक्रम का मकसद लगभग 50,000 डॉक्टरों को AI की बुनियादी समझ प्रदान करना है, ताकि वे इन आधुनिक उपकरणों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकें.