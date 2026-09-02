Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /श्रीनगर में सियासी घमासान: बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तीखी झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

श्रीनगर में सियासी घमासान: बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तीखी झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

2 सितंबर यानी आज श्रीनगर की सड़कों पर सिर्फ राजनीतिक नारेबाजी और पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई. बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), दोनों ही दलों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन को हंगामे में तब्दील होने से रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

Written BySyed Khalid HussainEdited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 02, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:40 PM IST
श्रीनगर में सियासी घमासान: बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तीखी झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Image Credit: बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का श्रीनगर में प्रदर्शन (फोटो ANI)

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीनगर में सियासी घमासान: बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तीखी झड़प, फिर लाठीचार्ज
2
3
4
5