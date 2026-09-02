/श्रीनगर में सियासी घमासान: बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तीखी झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

चुनावी नतीजों के बाद श्रीनगर में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव अब विधानसभा से निकलकर सीधे सड़कों पर पहुंच गया है. लाल चौक से लेकर जहांगीर चौक तक बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन किया. तनाव बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.
श्रीनगर में एक ही दिन दो सियासी दलों के जोरदार प्रदर्शन देखने को मिले. एक तरफ नेकां ने अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा वापस मांगने के लिए आवाज बुलंद की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने बेरोजगारी और विकास के वादों को लेकर उमर सरकार पर तीखा हमला बोला. दोनों ही दलों ने अपने-अपने मुद्दों पर ताकत झोंक दी. इस दौरान दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की.
पुलिस और सुरक्षा बलों ने दोनों पार्टियों के मार्च को बीच में ही रोक दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को राजबाग में बीजेपी दफ्तर जाने से रोका गया, तो वहीं लाल चौक से सचिवालय जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर रोक दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेड्स तोड़े, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और स्थिति कंट्रोल की.
विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और जम्मू-कश्मीर BJP अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सत शर्मा के नेतृत्व में BJP कार्यकर्ता लाल चौक पर जमा हुए और जहांगीर चौक की ओर मार्च किया. उनका एक ही मकसद था, सिविल सचिवालय का घेराव करना. सत शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर आरोप लगाया कि वह विफल रही है और उसने अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है. खासतौर पर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा तोड़ा और बिजली की दरें बढ़ाकर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. BJP का यह भी दावा है कि रिश्वत के बदले 'बैक डोर' (अवैध तरीके) से हजारों सरकारी नौकरियां अपने ही लोगों को दी गईं.
BJP ने उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा, 'इस्तीफा दें और फिर से जनता का सामना करें.' शर्मा और अन्य नेताओं ने NC के विरोध प्रदर्शन को खारिज करते हुए इसे जनता के गुस्से को भटकाने के लिए रचा गया महज एक राजनीतिक ड्रामा बताया. उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि एक तरफ NC प्रशासनिक बाधाओं का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ खुद 'बैक डोर' से नियुक्तियां कर रही है. राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर BJP ने कहा कि यह सिर्फ एक ड्रामा है, राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा.
प्रदर्शन के दौरान जहांगीर चौक पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF की कड़ी घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश की. बैरिकेड्स तोड़ दिए गए. भीड़ आगे बढ़ी और सचिवालय के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला जलाने पर आमादा थी. मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने हल्का लाठीचार्ज किया. धक्का-मुक्की हुई. कुछ देर के लिए तनाव इतना बढ़ गया कि स्थिति बेकाबू हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाला और आखिरकार जहांगीर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया.
पूरे शहर में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मार्च निकाला. उन्होंने इस दिन को संवैधानिक गारंटी और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की लंबे समय से लंबित मांग के लिए संघर्ष के तौर पर पेश किया. कार्यकर्ता राजबाग में जमा हुए और जवाहर नगर में बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की. यहां भी जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने उनका रास्ता रोका, तो तनावपूर्ण स्थिति बन गई. पुलिस और NC के विधायकों व कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई. मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक समेत पार्टी के कई सदस्यों को हिरासत में लेकर राजबाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया. JKNC नेताओं ने दोहराया कि पार्टी जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए "हर दिन विरोध का दिन" है.
मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आरोप लगाया कि लोगों को NC के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए कई जगहों पर पाबंदियां और चेकपॉइंट लगाए गए, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाल चौक से आसानी से आने-जाने दिया गया. उन्होंने अधिकारियों पर अन्याय का आरोप लगाते हुए कहा, 'यह अन्याय है. दबाव और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम अपने अधिकारों की मांग जारी रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ऐसा करेंगे, इंशाअल्लाह, हम उन्हें हासिल करेंगे.' वानी ने आगे कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह अधिकारों की बहाली के संघर्ष में जम्मू-कश्मीर की आवाज को दबाने की उनकी एक चाल है.
जब बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में पूछा गया, तो NC नेताओं ने उन्हें खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि सभी जांच एजेंसियां और पुलिस बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आरोप सच हैं, तो उनकी जांच करने और उन्हें साबित करने में देर नहीं करनी चाहिए.'
गौर करने वाली बात है कि NC सरकार का चेहरा माने जाने वाले अब्दुल्ला परिवार का कोई भी सदस्य सड़कों पर नहीं उतरा; BJP ने इसे खोखले विरोध का सबूत बताया. हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जोर देकर कहा कि उसका संघर्ष शांतिपूर्ण और सिद्धांतों पर आधारित है और उसने राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल होने तक इसे जारी रखने का संकल्प लिया. दोनों जगहों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती के कारण, दोनों ही पक्ष अपनी तय जगहों तक नहीं पहुंच पाए.
इन दोहरे विरोध प्रदर्शनों ने चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर में दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती दुश्मनी को उजागर कर दिया है. एक पार्टी ने दूसरी पर सत्ता और पैसे के लिए लोगों के हितों का सौदा करने का आरोप लगाया, तो दूसरी ने क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने का आरोप लगाया.