Advertisement
trendingNow13095676
Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में दरार? बात निकली तो दूर तक गई... माजरा क्या है

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में दरार? बात निकली तो दूर तक गई... माजरा क्या है

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को उन्हीं के सहयोगियों ने निशाने पर लिया है. ये कोई पहला मौका नहीं है जब एनसी और कांग्रेस में दूरियां देखने को मिली हों. राज्यसभा का चुनाव रहा हो या कांग्रेस का बहुचर्चित 'वोट चोरी' अभियान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से लगातार सुरक्षित दूरी बना कर रखी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में दरार? बात निकली तो दूर तक गई... माजरा क्या है

NC-Congress row: जम्मू-कश्मीर की सियासत अब एक नए मोड़ में पहुंच गयी है. जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच गतिरोध या तो बढ़ सकता है या फिर सभी आशंकाओं पर पूर्णतः विराम लग सकता है. जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के गठबंधन में दरार सामने आई है. कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होने वाली गठबंधन बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. आज यह बैठक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास पर आयोजित होनी थी. हालांकि, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की ओर से बैठक में केवल चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट को ही भेजा जाएगा.

कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व किसी भी अहम मुद्दे पर कांग्रेस को विश्वास में नहीं ले रहा है. कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने न तो डेली वेजर्स (दैनिक वेतनभोगियों) के नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस कदम उठाया है और ना ही कांग्रेस की मांग के बावजूद एनसी-कांग्रेस की पूर्व समन्वय समिति (कोऑर्डिनेशन कमेटी) का गठन किया गया है.

कैसे हैं संकेत

इन्हीं कारणों को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने गठबंधन बैठक के बहिष्कार का निर्णय लिया है. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है. एनसी सरकार गठबंधन का धर्म नहीं निभा पा रही है. ये पहला मौका नहीं है बीते कई महीनों से एनसी और कांग्रेस में दूरियां देखने को मिली हों, इससे पहले जम्मू और कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी, देश के विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बावजूद, कांग्रेस के 'वोट चोरी' अभियान से लगातार दूरी बनाए हुए थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 85 की उम्र, खराब मौसम; बारिश में भीगते हुए महाराष्ट्र के चाणक्य ने सतारा में दिखाया था दम, शरद पवार का इशारा- 'टाइगर जिंदा है'

ये कैसा रिश्ता?

इससे पहले राज्यसभा चुनावों के दौरान दोनों दलों के बीच मनमुटाव यानी मनभेद के साथ-साथ मतभेद भी देखने को मिले थे. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थीं. दोनों दलों का गठबंधन भी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है. यानी उमर सरकार के मंत्रिमंडल में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई.

बीते छह महीनों से जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पर अंदरखाने सियासी हमले तेज हो गए हैं. दावा है कि उमर की खुद की पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा है. वहीं सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नीतिगत फैसलों में कांग्रेस को शामिल नहीं कर रही और ना ही अपने फैसलों के बारे में कुछ बताती है, इससे उनके विधायकों को जनता के सामने अजीबोगरीब स्थितियों का सामना करना पड़ता है.

ये भी पढ़ें- Epstein Files: ट्रंप से मस्क और... तक, एपस्टीन के 'हमाम में सब नंगे हैं', लिस्ट में जुड़े नए ताकतवर लोगों का नाम जानकर लगेगा झटका

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
India Defence sector
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...