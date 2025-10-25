Rajya Sabha Election: 28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद भी फीका पड़ गया

BJP NC Jammu Kashmir: पनीर और प्याज के पकौड़े के साथ चाय का लुत्फ उठा रहे उमर अब्दुल्ला आश्वस्त बैठे थे कि राज्यसभा की चारों सीटें उनकी झोली में गिरेंगी. हालांकि भाजपा ने ऐसी सेंध लगाई कि पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्यसभा की चार खाली सीटों के लिए हुए मतदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन सीटें जीतीं जबकि भाजपा को एक सीट मिली. तीन सीटें जीतकर भी सीएम उमर अब्दुल्ला खुश नहीं दिखे. विजेताओं को बधाई देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चौथी सीट जीतने के प्रयासों के बावजूद हमें अंतिम समय में निराश होना पड़ा. ऐसा तब था जब कांग्रेस और पीडीपी उसके साथ थे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उसकी अपनी संख्या के कारण हुई. उसे कांग्रेस, पीडीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से ताकत मिली थी. हालांकि चौथी राज्यसभा सीट के लिए अंतिम समय तक सस्पेंस बना रहा लेकिन भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार को हराकर जीत हासिल कर ली. अब इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि वो चार कौन थे जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी.

Sustenance comes from a regular supply of paneer & onion pakodas and canteen chai. pic.twitter.com/SuTrfaqqpE — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 24, 2025

भाजपा को 32 वोट

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने घोषणा की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद रमजान चौधरी, सज्जाद किचलू और शमी ओबेरॉय तथा भाजपा के सत शर्मा ने राज्यसभा सीटें जीती हैं. इन सीटों के लिए शुक्रवार को श्रीनगर स्थित विधान सभा परिसर में मतदान कराए गए थे. सत शर्मा जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं. उनको 32 वोट मिले हैं. राज्यसभा चुनाव में 87 विधायकों ने मतदान किया, जिनमें से 86 विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से मतदान किया जबकि डोडा के विधायक मेहराज मलिक हिरासत में होने के कारण डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन से अनुपस्थित रहे.

किसने बेची आत्मा?

नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुस्सा इस बात को लेकर है कि भाजपा एक सीट कैसे जीत गई. हां, क्योंकि उसके पास तो केवल 28 विधायक हैं फिर 32 वोट कैसे मिले? किसने क्रॉस वोटिंग कर खेला कर दिया. वो अतिरिक्त वोट किसने डाले? यही बात उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखी. नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले वोट चारों चुनाव में बरकरार रहे, हमारे चुनाव एजेंट ने हर एक मतदान पर्ची देखी थी. हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की इसलिए सवाल उठता है कि भाजपा के 4 अतिरिक्त वोट कहां से आए? वे कौन विधायक थे जिन्होंने वोट देते समय गलत वरीयता संख्या (प्रेफरेंस) डालकर जानबूझकर अपने वोट अमान्य कर दिए? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे हमें वोट देने का वादा करने के बाद भाजपा की मदद करने की बात स्वीकार करें? किस प्रेशर या प्रलोभन ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया? आखिर में अब्दुल्ला ने लिखा कि देखते हैं कि भाजपा की सीक्रेट टीम में से कोई अपनी आत्मा बेचने की बात स्वीकार करता है या नहीं!

हैरानी की बात यह है कि पीडीपी और कांग्रेस ने खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था. अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक ने भी वोट डालने की बोत कही थी. एनसी ने तीन सीटों पर स्पष्ट बढ़त हासिल की, लेकिन चौथी सीट के लिए मुकाबला काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि एनसी को उम्मीद थी कि वह 6 कांग्रेस विधायकों, 6 निर्दलीयों, एक सीपीआई-एम, एक अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी), और एक आम आदमी पार्टी के समर्थन से यह सीट भी जीत लेगी. हालांकि ऐसा नहीं हो सका.