NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'

Congress vs NCERT: कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने NCERT द्वारा स्कूल की इतिहास की किताबों से मुगल सम्राट अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम से महान शब्द हटाने के कथित फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि वे महान प्रशासक थे. ANI से बात करते हुए मुरलीधरन के अकबर को सांप्रदायिक सद्भाव का राजा कहा और टीपू सुल्तान की भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई को स्वीकार किया. के.मुरलीधरन ने इसकी आलोचना करते हुए एक बयान दिया है.

के.मुरलीधरन ने क्या कहा?

के.मुरलीधरन ने कहा, 'अकबर सांप्रदायिक सद्भाव के राजा थे और उन्होंने हिंदू धर्म को भी स्वीकारा और हिंदुओं को स्वतंत्रता दी. टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी इसलिए उन्हें मार दिया गया और वे महान प्रशासक थे. शिवाजी भी एक महान प्रशासक थे और इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए केंद्र सरकार का यह रवैया सही नहीं है'.

इमरान मसूद ने लगाए आरोप

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि, 'यह बदलाव इतिहास के उन महत्वपूर्ण शख्सियतों के योगदान को मिटाने की कोशिश है जिन्होंने सदियों तक उपमहाद्वीप को आकार दिया. उन्होंने देश पर 700 साल तक राज किया और आपने उनके नाम हटा दिए लेकिन हटाने या जोड़ने से क्या हासिल होगा? उनके शासन के दौरान GDP 27 प्रतिशत थी और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. वे यहां आए और बस गए'.

इमरान मसूद ने कही बड़ी बात

इमरान मसूद ने आगे कहा कि, 'अंतिम मुगल सम्राट ने ब्रिटिश गुलामी स्वीकार नहीं की भले ही उनका सिर काट दिया गया और उनके बेटों के सिर एक थाली में सजाकर पेश किए गए'. उन्होंने आरोप लगाया कि, 'जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके थे वो अब वर्तमान सरकार में मौज कर रहे हैं और उन्होने सवाल किया कि रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने वालों के वंशज मंत्री पद क्यों संभाल रहे हैं'.

फैसले को असम मुख्यमंत्री का समर्थन

NCERT के इस कदम पर राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. इससे पहले शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस कदम का मजबूती से समर्थन किया था. हिमंता बिस्वा सरमा ने बोंगाईगांव में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, 'बहुत अच्छा किया टीपू-इप्पू को मारो एकदम. जहां भेजना है उधर ही भेज दो, समंदर में फेंक दो'. उन्होंने आगे कहा, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने यह किया है नहीं लेकिन अगर किया है तो मेरी ओर से NCERT को बहुत-बहुत धन्यवाद और कहा कि ऐसे ऐतिहासिक सुधारों की बहुत जरूरत थी'.