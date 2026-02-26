Advertisement
गौरवशाली इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कारण बताओ नोटिस जारी

गौरवशाली इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कारण बताओ नोटिस जारी

NCERT Book Controversy: NCERT के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस मामले की गंभीरता से जांच चाहते हैं. हम शांत नहीं बैठेंगे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 26, 2026, 12:28 PM IST
गौरवशाली इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कारण बताओ नोटिस जारी

Supreme Court: NCERT की नई किताबों को लेकर बवाल मचा है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, इसे लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) के सेक्रेटरी और NCERT के डायरेक्टर डॉ. दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्लास 8 की NCERT की किताब “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” में सब-चैप्टर तैयार करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सही कार्रवाई क्यों न की जाए? इस किताब में गौरवशाली इतिहास को नजरअंदाज किया गया है. हम शांत नहीं बैठेंगे.

लोगों पर पड़ेगा गलत प्रभाव

CJI ने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया, तो जनता की नजर में न्यायपालिका का सम्मान घट जाएगा, खासकर युवाओं के मन में इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा कहा कि किताब में समाज में न्यायपालिका की भूमिका पर पूरा अध्याय तो लिखा गया है, लेकिन SC, HC और निचली अदालतों के गौरवशाली इतिहास को नजरअंदाज कर दिया गया है. लोकतंत्र को मजबूत और सुरक्षित रखने में न्यायपालिका ने जो अहम भूमिका निभाई है, उसका सही उल्लेख नहीं किया गया.

यह अनजाने में हुई गलती नहीं है

किताब में कहीं यह भी नहीं बताया गया कि न्यायपालिका ने कैसे संविधान की मूल भावना की रक्षा की. गरीबों को कानूनी मदद देने और आम इंसान को न्याय सुलभ कराने में न्यायपालिका के योगदान को किताब में नजरअंदाज कर दिया गया है. इस अदालत ने कई बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या सरकारी धन के गलत इस्तेमाल के मामलों में दोषी ठहराया है. आगे कहा कि हमें लगता है कि किताब में इस्तेमाल किए गए शब्द सिर्फ अनजाने में हुई गलती नहीं है. 

शिक्षा की गरिमा बनाये रखने के लिए दखल

CJI ने आगे कहा कि हम यह भी साफ कर देना चाहते हैं कि स्वतः संज्ञान की कार्रवाई का मकसद न्यायपालिका की वैध आलोचना को दबाना नहीं है. यहां कोर्ट का दखल शिक्षा की गरिमा बनाये रखने के लिए भी है. जब छात्र संस्थाओं की व्यवस्था को समझना शुरू करते हैं, तब उन्हें एक पक्षपाती कहानी बताना ठीक नहीं है. इससे छात्रों के मन में गलत धारणा बन सकती है. साथ ही कहा कि माफी स्वीकार की जाएगी या नहीं इसे हम आगे तय करेंगे. 

कॉपियों को सीज करने का आदेश

कोर्ट ने किताब और डिजिटल कॉपियों को तुरंत सीज करने/हटाने का आदेश दिया है. निदेशक को निर्दश दिया है कि विवादित चैप्टर लिखने वाले लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई में सौंपे जाएं. पाठ्यक्रम तैयार करते समय हुई मीटिंग के मिनिट्स भी कोर्ट को दिए जाएं. मीडिया का आभार जताते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मीडिया को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि हम आभारी हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और हम तक बात पहुंची. इसे लेकर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

क्या है मामला

NCERT ने 24 फरवरी 2026 को कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब Exploring Society: India and Beyond, Vol II जारी की थी. यह किताब जैसे ही सामने आई, उसमें चैप्टर 4 हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका (पेज 125-142) में कुछ गलत और अनुचित बातें पाई गईं. इस चैप्टर में न्यायपालिका से जुड़ी जानकारी में गलती और कुछ ऐसी सामग्री शामिल हो गई थी, जिसे सही नहीं माना गया. इस मामले को गंभीर मानते हुए Ministry of Education के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किताब के वितरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था और इसके बाद NCERT ने तुरंत किताब की बिक्री बंद कर दी.

