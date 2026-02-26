4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार से सामना, समझें अंदर की बात

Advertisement
NCERT Corruption Chapter: बच्चों को बचपन से ही भ्रष्टाचार का अर्थ सिखाना बेहद जरूरी है ताकि बड़े होकर वे देश के ईमानदार नागरिक बन सकें, हालांकि NCERT का छात्रों को भ्रष्टाचार पर ज्ञान देना उसी पर भारी पड़ गया. यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 26, 2026, 11:41 PM IST
NCERT Row: लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है लेकिन काल कोठरी में बैठकर भी वो अपनी आतंकी हुकूमत चला रहा है. किसी को धमकी देता है. किसी के घर के बाहर गोली चलवाता है तो किसी की हत्या करवा देता है. ये व्यवस्था का भ्रष्टाचार है. एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग देश के सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है. दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग आता है, लेकिन NCERT के नीति नियंताओं के शोध में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कार्यपालिका में नहीं न्यायपालिका में दिखा. जिस देश में 48 प्रतिशत लोगों को ये लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अफसरशाही में है वहां NCERT के योजनाकारों ने 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर लंबा-चौड़ा सेक्शन जोड़ दिया. 

छात्रों के दिमाग में भरा जा रहा जहर

आज देश की सर्वोच्च अदालत ने NCERT के इस चैप्टर पर बैन लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं लगाया. NCERT को कड़ी फटकार भी लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने इसे सोचा-समझा कृत्य कहा तो  NCERT ने इसे भूल कहकर माफी मांगी. सवाल है कि क्या NCERT से सच में ये भूल हुई है या फिर जानबूझकर न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि NCERT ने गोली चला दी है और आज न्यायपालिका लहूलुहान है. मुख्य न्यायाधीश के स्वत: संज्ञान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. NCERT की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही चीफ जस्टिस ने 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की किताब के विवादित अंश का जिक्र किया और कहा कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि न्यायपालिका की अखंडता को नष्ट करने की एक सुनियोजित साजिश है. आपने 13-14 साल के बच्चों के दिमाग में यह जहर कैसे भर दिया?
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बेहद गंभीर और शर्मनाक है. सरकार और संस्थान इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं. हम इस किताब को तुरंत वापस ले रहे हैं.  सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया है. 

शिक्षा को लेकर विवाद 

इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जिन्होंने ये दो चैप्टर तैयार किए, वे कभी भी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तब तो यह बहुत आसान हो जाएगा और वे बिना सजा के छूट जाएंगे. सर्वोच्च अदालत को ये कहना पड़ा कि आज न्यायपालिका लहूलुहान है यानी खून से लथपथ है और क्यों? NCERT की वजह से. जब अदालत ने ये टिप्पणी की तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 32 पुस्तकें बाजार में गई थीं और उन्हें वापस ले लिया गया है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे शिक्षण समुदाय को यह बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामले लंबित हैं. फिर यह बात छात्रों तक जाएगी और उसके बाद अभिभावकों तक. यह एक गहरी जड़ें जमाई हुई साजिश है. NCERT की ओर से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम संस्था के साथ खड़े हैं. कोई भी बिना दंड के नहीं बचेगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि केवल ब्लैकलिस्ट करना काफी नहीं है, यह आपराधिक अवमानना का मामला है. सोच-समझकर न्यायपालिका की संस्थागत शक्ति को कमजोर करने और उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश की जा रही है. दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जो माफी मांगी थी, इसपर कोर्ट ने साफ कहा कि माफी स्वीकार की जाए या नहीं , ये हम आगे चलकर तय करेंगे. अभी नहीं कह सकते है कि माफी सही है या नहीं. अदालत ने शिक्षा सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और  NCERT चेयरमैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए?

करप्शन पर बहस 

जानते हैं कि NCERT ने भ्रष्टाचार के नाम पर खुद कैसे बौद्धिक भ्रष्टाचार किया था.   23 फरवरी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के लिए नया सिलेबस जारी किया. इस पुस्तक में एक अध्याय जोड़ा गया था 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका'. इस अध्याय में अलग से एक सेक्शन जोड़ा गया 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार'. इसमें  ज्यूडिशियरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया था. किताब में बताया गया कि 2017-2021 के बीच जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 1600 शिकायतें प्राप्त हुई. लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं. गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है.  इसी पर सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया था. अगली सुनवाई 11 मार्च को होनी है. जब NCERT के नीति नियंताओं के बौद्धिक भ्रष्टाचार पर अदालत में चर्चा चल रही थी तब व्यवस्थापिका मतलब नेताओं के भ्रष्टचार की भी चर्चा हुई और इसका जिक्र कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील ने की. शायद वो ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है.

