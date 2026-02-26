'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी नाराज; धर्मेंद्र प्रधान बोले- दोषियों पर होगा एक्शन

NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार (26 फरवरी 2026) सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया. इस किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से जुड़ा एक पाठ जोड़ा गया है, जिसपर बवाल मचा है. पीएम मोदी ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है.
Trending Photos
NCERT book Controversy: NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से जुड़ा एक पाठ जोड़ा गया था, जिसपर अब विवाद खड़ा हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया. गुरुवार (26 फरवरी 2025) को नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और सिर्फ कंटेंट हटाने या माफी मांगने से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता. सर्वोच्च न्यायालय ने इस किताब पर बैन लगाने का आदेश दिया. अब इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है.
इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एनसीईआरटी विवाद पर खुद पीएम मोदी भी नाराजगी जता चुके हैं. सूत्रों के मुबातिक, पीएम मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस विवाद पर नाराजगी जताते हुए पूछा था कि न्यायपालिका में करप्शन पर क्या पढ़ा रहे हैं. इसकी देखरेख कौन कर रहा है. वहीं, शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि ये अध्याय तैयार करने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मे कहा कि एनसीईआरटी विवाद पर उन्हें काफी दुख हुआ है. यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कक्षा आठवीं की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका मे भ्रष्टाचार पर कोई अध्याय शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कड़ी आलोचना करने के बाद न्यायपालिका का अपमान करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था. केंद्रीय मंत्री प्रधान की ओर से कहा गया कि सरकार को न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान है.
यह भी पढ़ें: गौरवशाली इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कारण बताओ नोटिस जारी
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख है. न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी. अध्याय का मसौदा तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, पाठ्यपुस्तकों का वितरण रोक दिया गया.
यह भी पढ़ें: कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? SC ने ज्यूडिशियरी चैप्टर पर लगाया बैन तो सुर्खियों में छाए, कितनी है सैलरी?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.