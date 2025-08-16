DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'? NCERT के नए मॉड्यूल से खुला राज

DNA Analysis: DNA मित्रों, सीवान में जिन्नावादी सोच के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद अब बात भारत के बंटवारे से जुड़े एक और अध्याय की करेंगे. बंटवारे के इस अध्याय में जिन्ना और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ-साथ देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस का नाम भी है. देश के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ-साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया गया है. बंटवारे का ये नया चैप्टर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की नई किताब में खुला है. इस नए मॉड्यूल को लेकर क्या राजनीति हो रही है, ये जानने से पहले देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है.

NCERT के इस नए मॉडयूल में लिखा गया है कि भारत का बंटवारा अवश्यंभावी नहीं था यानी ये ऐसी घटना नहीं थी जिसे रोका नहीं जा सकता था. ऐतिहासिक दृष्टि से भारत विभाजन के लिए 3 तत्व ज़िम्मेदार थे यानी जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन, तीनों की भूमिका भी बताई गई है और कहा गया है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया और माउंटबेटन ने इसे लागू किया मॉड्यूल के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि विभाजन असंभव है लेकिन मुस्लिम लीग की हिंसा से परेशान होकर उन्होंने आखिरकार विभाजन को स्वीकार कर लिया लेकिन इसके बावजूद हिंसा नहीं थमी और बंटवारे के बाद तो और ज्यादा तबाही हुई.

ये जानकारी 'विभाजन के दोषी कौन' और 'क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था' टॉपिक में जोड़ी गई है. यहां आपको ये बताना ज़रूरी है कि NCERT ने विभाजन को लेकर जो जानकारी दी है, वो नियमित किताबों का हिस्सा नहीं है. ये मॉड्यूल छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल है जिसे क्लास 6 से 8 और 9 से 12 के लिए जारी किया गया है. ये मॉड्यूल देश के विभाजन की विभीषिका पर आधारित हैं जिसे 2 दिन पहले यानी 14 अगस्त को देश मना चुका है. मॉड्यूल में विभाजन की पूरी पृष्ठभूमि भी बताई गई है. देश का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, वो भी इस मॉड्यूल में बताया गया है लेकिन पहले इस मॉड्यूल को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जान लीजिए. पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है ये सुन लीजिए.

विभाजन को लेकर NCERT के इस मॉड्यूल में एक टॉपिक है, विभाजन क्यों हुआ? इसके मुताबिक़ 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन के दौरान जिन्ना ने हिंदुओं और मुसलमानों को पूरी तरह अलग बताते हुए उनके लिए अलग-अलग देश की मांग की. इसी विचार की वजह से भारत का विभाजन हुआ.1946 में अंग्रेज़ों ने प्रस्ताव दिया कि भारत को एक रखते हुए 3 तरह के प्रांतों में बांटा जाए. पहले में हिंदू बहुमत वाले प्रांत शामिल होंगे जबकि दूसरे और तीसरे में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत होंगे जिनके पास स्वायत्तता होगी. रक्षा, विदेश नीति और संचार के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा.

इस तरह भारत एक देश बना रहेगा, कांग्रेस ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया लेकिन बाद में वो पीछे हट गई. इसकी वजह से जिन्ना नाराज़ हो गए और 16 अगस्त 1946 को 'डायरेक्ट एक्शन डे' की घोषणा की. जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में हिंसा का सहारा लेने की बात भी कही. 'डायरेक्ट एक्शन डे' की वजह से मात्र 2 से 3 दिनों में केवल कलकत्ता में 6,000 लोग मारे गए. इसके कारण कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई. लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला, माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना से विचार-विमर्श किया. उन्होंने पाया कि जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अडिग हैं. दूसरी तरफ नेहरू और पटेल मानसिक रूप से विभाजन को समस्या के समाधान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके थे. नेहरू और पटेल ने गृहयुद्ध और अराजकता की आशंका से विभाजन स्वीकार कर लिया. उनके स्वीकार करने के बाद गांधी जी ने भी विरोध छोड़ दिया.

इस तरह देश का विभाजन हुआ, आगे बढ़ने से पहले NCERT की थ्योरी को लेकर इतिहासकार और विशेषज्ञ की राय भी जान लीजिए.

NCERT के मॉड्यूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का ज़िक्र भी किया गया है जिसमें उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया था. जुलाई 1947 में अपने भाषण में पंडित नेहरू ने कहा था. हम ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां या तो हमें विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर झगड़े और अराजकता का सामना करना होगा. विभाजन बुरा है. परंतु एकता की कोई भी कीमत, गृहयुद्ध की कीमत से कहीं कम होगी.

इसी तरह सरदार पटेल के एक भाषण का भी उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने विभाजन को कड़वी दवा के रूप में स्वीकार किया है. मॉड्यूल में सरदार पटेल के हवाले से लिखा गया है कि मैं विभाजन के पक्ष में नहीं हूं, मैं इसके विरुद्ध हूं. लेकिन हमें इसे एक कड़वी दवा की तरह स्वीकार करना होगा. देश युद्धभूमि बन चुका है और दोनों समुदाय शांतिपूर्वक साथ नहीं रह सकते. गृहयुद्ध के बजाय विभाजन ही बेहतर है. किताब में देश के विभाजन को लेकर अंग्रेज़ों की राय के बारे में भी बताया गया है. आम तौर पर विभाजन के लिए जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है लेकिन NCERT के मॉड्यूल में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का भी एक पक्ष बताया गया है जिसमें वो ख़ुद को बेकसूर मानते हैं. 70 के दशक में लेखक लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लैपियर से बातचीत में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था. मैंने भारत का विभाजन नहीं किया. विभाजन की योजना भारतीय नेताओं द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी. मेरा कार्य उसे यथासंभव शांतिपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना था. मैं जल्दबाजी के लिए दोष स्वीकार करता हूं परंतु बाद में हुई हिंसा का दोष नहीं. उसका उत्तरदायित्व भारतीयों पर था.

NCERT के मॉड्यूल में आगे ये भी लिखा गया है कि देश के विभाजन के बाद भी सांप्रदायिक राजनीति वैसी ही बनी रह गई. इसकी वजह से भारत को आज भी बाहरी दुश्मनी और भीतरी सांप्रदायिक विभाजन दोनों से जूझना पड़ता है. वही संदेह, द्वेष और दुश्मनी की भावना आज भी जीवित है, जो उस समय विभाजन का कारण बनी थी. मॉड्यूल के मुताबिक विभाजन के बाद कश्मीर नामक एक नई और स्थायी समस्या भी बन गई जो विश्व भर में चर्चित होती रही है जबकि विभाजन से पहले कश्मीर भारत का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था.

देश के विभाजन को लेकर पहले भी राजनीति होती रही है. बीजेपी पहले भी विभाजन के लिए कांग्रेस पर निशाना साधती रही है लेकिन ये शायद पहली बार है जब NCERT की किताब में भारत विभाजन के तीसरे किरदार के रूप में कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया गया है. इस पर जिस राजनीति की शुरुआत हुई है और जिस तरह से इतिहास के पन्ने खंगाले जा रहे हैं, वो हो सकता है, अभी कुछ दिन और चले.