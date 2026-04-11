8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर विवाद; इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप

महाराष्ट्र में क्या मराठा साम्राज्य के इतिहास को मिटाने की साजिश चल रही है, ये आरोप लगा है राज्य के सतारा जिले में. मराठा गौरव का प्रतीक रहे इस राज्य में नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) एक बार फिर विवादों में घिर गई है. NCERT ने 8वीं कक्षा की इतिहास की किताब से मराठा साम्राज्य के विस्तार को दिखाने वाला नक्शा हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया है. इस फैसले से पूरे राज्य के लोगों में आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है. इस बीच पूरे राज्य से शिक्षा और राजनीति, दोनों ही क्षेत्रों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

'ये स्वाभिमान का विषय'

दरअसल मराठा साम्राज्य का इतिहास महाराष्ट्र में सिर्फ पढ़ाई-लिखाई का विषय नहीं है. यहां पर इसे स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता है. इसी संदर्भ में, पाठ्यक्रम से उस नक्शे को हटाना, जो मराठा साम्राज्य के विस्तार को दिखाता है, इस आरोप को जन्म देता है कि यह इतिहास को मिटाने की एक कोशिश है.

छत्रपति के घराने ने लगाया आरोप

छत्रपति राजघराने ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. छत्रपति वृषाली राजे भोसले ने इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, 'मराठा साम्राज्य महज इतिहास नहीं है; यह हमारा स्वाभिमान है. राजस्थान में हमारी जीत की ऐतिहासिक सच्चाई से इनकार करना गलत है. किसी भी तरह के दबाव में इतिहास को बदला नहीं जाना चाहिए.'

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ये तथ्य बदला नहीं जा सकता: वृषाली राजे भोसले

उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा, 'कई राजपूत राजाओं ने मराठा साम्राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था. यह एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता. इस सच्चाई को देखते हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन इस इतिहास में हेर-फेर करने के लिए दबाव डाल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि कोई भी अगला कदम उठाने से पहले वह इस मामले के कानूनी पहलुओं की जांच करेंगी. इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, वृषाली राजे भोसले ने एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, मराठा साम्राज्य हमारा स्वाभिमान है. किसी भी तरह के दबाव में इतिहास को बदला नहीं जाना चाहिए.'

कौन कर रहा इतिहास मिटाने की साजिश?

सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर तीखी आलोचना देखने को मिल रही है. छत्रपति घराने के अलावा महाराष्ट्र के लाखों मराठी मानुष भी खुलकर इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं. सबका कॉमन सवाल ये है कि आखिर किसके दबाव में ये फैसला लिया गया है.