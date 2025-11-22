Advertisement
trendingNow13014130
Hindi Newsदेश

दिल्ली धमाका ही नहीं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट से भी जुड़ा था फरीदाबाद के 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस

Al-Falah University: जिस अलफलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना से पहले ये उम्मीद की गई थी कि वो मुस्लिम युवाओं को पढ़ा-लिखाकर डॉक्टर बनाकर मादरे वतन की सेवा में सबसे आगे देखेगी, वो खुद झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई. जमीन हथियाना हो या कुछ और दिल्ली धमाके से इसका कनेक्शन मिलने के बाद इसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली धमाका ही नहीं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट से भी जुड़ा था फरीदाबाद के 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस

NCMEI notice to Al-Falah University: दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है. वैसे-वैसे राजधानी से सटे फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी से रची गई भारत विरोधी साजिशों और गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है. अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) ने अल-फलाह यूनीवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. एजेंसी ने यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं से पूछा है कि दिल्ली ब्लास्ट से इसके कनेक्शन लगातार जुड़ने के मद्देनजर इसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों न वापस ले लिया जाए.

दिल्ली ब्लास्ट और अलफलाह यूनिवर्सिटी

फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय तब सुर्खियों में आया था जब डॉ. उमर नबी, जो 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी कार चला रहे थे, और आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई विश्वविद्यालय में काम करते थे. दिल्ली धमाके में 15 लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे. अब एनसीएमईआई के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि शुक्रवार को उन्होंने नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवालों के घेरे में कर्ताधर्ता

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के साथ-साथ हरियाणा के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को रिपोर्ट सौंपने के लिए नोटिस जारी किया गया है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और इसे इस उद्देश्य के लिए न्यायिक, सलाहकार और अनुशंसात्मक शक्तियां प्रदान की गई हैं. केंद्र सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन सहित छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया है.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान का इकलौता शहर जिसका मुंबई जैसा रुतबा, लेकिन हालत दुनिया के सबसे गरीब देश जैसी!

साजिश ही साजिश

शनिवार सुबह फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास स्थित धौज गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया. इससे पहले इंदौर के महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की पैतृक संपत्ति को हटाने का नोटिस जारी हुआ. प्रशासन के मुताबिक उसका निर्माण रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध रूप से हुआ था.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में हाल ही में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी ऐसा पहला बंदा नहीं है जिसका नाम अल-फलाह और आतंकवाद दोनों से जुड़ा हो. अल-फलाह के एक और पूर्व छात्र मिर्ज़ा शादाब बेग का नाम आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया था. इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर बेग ने 2007 में फरीदाबाद के अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक पूरा किया था. अगले साल 2008 के उसकी अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में सीधी भूमिका दिखी थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Al-Falah University

Trending news

तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
Shashi Tharoor
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
Pune
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
Ram Mandir
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
aap
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
Terrorism
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान