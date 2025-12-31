Advertisement
trendingNow13059199
Hindi NewsदेशBMC elections 2025: NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित

BMC elections 2025: NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित

NCP BMC candidate announcement: एनसीपी ने बीएमसी चुनावों के लिए अपनी तीसरी और अंतिम सूची में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिससे पार्टी कुल 94 सीटों के साथ शिवसेना से आगे है. इसमें 52 महिला उम्मीदवार शामिल हैं, जो पार्टी के मजबूत प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMC elections 2025: NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित

NCP BMC candidate announcement: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी की. इस नवीनतम घोषणा में 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिससे आगामी नगर निगम चुनावों में पार्टी की कुल सीटों की संख्या 94 हो गई है. यह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की 90 सीटों से चार अधिक है.

पहली सूची में 37 और दूसरी सूची में 27 नामों की घोषणा
पार्टी ने रणनीतिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा किया है. इससे पहले, एनसीपी ने अपनी पहली सूची में 37 और दूसरी सूची में 27 नामों की घोषणा की थी. मंगलवार को अंतिम 30 नामों की घोषणा के साथ ही पार्टी ने मुंबई चुनावों में पूरी संगठनात्मक शक्ति के साथ चुनाव लड़ने के अपने इरादे का संकेत दे दिया है.

मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए 94 उम्मीदवारों में से 52 महिला उम्मीदवार हैं, जिन्हें पार्टी 'लाडकी बहिनी' कहती है. पार्टी नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि महिला उम्मीदवारों का मजबूत प्रतिनिधित्व आगामी चुनावों में एनसीपी के पक्ष में काम कर सकता है. चुनाव से पहले मुंबई भर में एनसीपी द्वारा आक्रामक प्रचार अभियान चलाने की उम्मीद है. शहर के 227 वार्डों में 94 उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर, अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट खुद को एक मजबूत स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी ताकत और क्षमता के साथ मैदान में उतरेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
पार्टी सूत्रों का कहना है कि चयन प्रक्रिया "योग्यता और जीतने की संभावना" पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य मुंबई के विविध इलाकों में पारंपरिक गढ़ों को चुनौती देना था. अंतिम सूची जारी होने के बाद पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और क्षमता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी."
एनसीपी का यह एकल चुनाव मुंबई में पहले से ही जटिल बहुकोणीय मुकाबले में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है, क्योंकि पार्टी वित्तीय राजधानी में अपने प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

इसी बीच, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सोमवार को सात उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद बीएमसी चुनावों के लिए चार उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की. एनसीपी एसपी, जो शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी, ने कुल 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Ajit PawarBMC Election

Trending news

80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती