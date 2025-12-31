BMC elections 2025: NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित

NCP BMC candidate announcement: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी की. इस नवीनतम घोषणा में 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिससे आगामी नगर निगम चुनावों में पार्टी की कुल सीटों की संख्या 94 हो गई है. यह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की 90 सीटों से चार अधिक है.

पहली सूची में 37 और दूसरी सूची में 27 नामों की घोषणा

पार्टी ने रणनीतिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा किया है. इससे पहले, एनसीपी ने अपनी पहली सूची में 37 और दूसरी सूची में 27 नामों की घोषणा की थी. मंगलवार को अंतिम 30 नामों की घोषणा के साथ ही पार्टी ने मुंबई चुनावों में पूरी संगठनात्मक शक्ति के साथ चुनाव लड़ने के अपने इरादे का संकेत दे दिया है.

मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए 94 उम्मीदवारों में से 52 महिला उम्मीदवार हैं, जिन्हें पार्टी 'लाडकी बहिनी' कहती है. पार्टी नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि महिला उम्मीदवारों का मजबूत प्रतिनिधित्व आगामी चुनावों में एनसीपी के पक्ष में काम कर सकता है. चुनाव से पहले मुंबई भर में एनसीपी द्वारा आक्रामक प्रचार अभियान चलाने की उम्मीद है. शहर के 227 वार्डों में 94 उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर, अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट खुद को एक मजबूत स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है.

पूरी ताकत और क्षमता के साथ मैदान में उतरेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

पार्टी सूत्रों का कहना है कि चयन प्रक्रिया "योग्यता और जीतने की संभावना" पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य मुंबई के विविध इलाकों में पारंपरिक गढ़ों को चुनौती देना था. अंतिम सूची जारी होने के बाद पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और क्षमता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी."

एनसीपी का यह एकल चुनाव मुंबई में पहले से ही जटिल बहुकोणीय मुकाबले में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है, क्योंकि पार्टी वित्तीय राजधानी में अपने प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

इसी बीच, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सोमवार को सात उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद बीएमसी चुनावों के लिए चार उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की. एनसीपी एसपी, जो शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी, ने कुल 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं.

