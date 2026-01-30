महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी हलचल, अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता! डिप्टी सीएम की उठी मांग

Sunetra Pawar: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब सवाल ये है कि पार्टी की कमान कौन संभालेगा? अजित दादा के गुट में विधायकों की संख्या अच्छी-खासी है, और वो महायुति गठबंधन का अहम हिस्सा हैं. ऐसे में विधायक दल की लीडरशिप का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है. जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है. एनसीपी (अजित गुट) अब तेजी से आगे बढ़ रही है और सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी दिख रही है. कल या आने वाले दिनों में विधायक दल की बैठक होने की संभावना है, जहां सुनेत्रा को विधायक दल की नेता चुने जाने की जोरदार चर्चा है. साथ ही, पार्टी के अंदर और बाहर से उनकी डिप्टी सीएम बनने की मांग भी तेज हो गई है. समझते हैं पूरी बात.

वर्षा बंगले पर बढ़ी सियासी चहल-पहल

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल और सांसद प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे. यहां उनकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई. सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

सुनेत्रा पवार को मिल सकता है बड़ा रोल

एनसीपी नेताओं का मानना है कि संगठन को मजबूती देने और नए सियासी संतुलन के लिए सुनेत्रा पवार को आगे लाना जरूरी है. इसी कड़ी में विधायक दल की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है.

NCP को एक करने के लिए 14 अहम बैठकें

सूत्र बताते हैं कि अजित पवार ने एनसीपी को एकजुट करने के लिए 14 महत्वपूर्ण बैठकें कीं. इनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे जैसे बड़े नेता शामिल रहे.

इन सभी नेताओं की आखिरी बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें दोनों गुटों को एक साथ लाने पर अंतिम सहमति बनी थी.

अजित पवार की शरद पवार से सीधी मुलाकात

इस अहम बैठक के बाद अजित पवार सीधे शरद पवार से मिले. बताया जा रहा है कि शरद पवार ने पार्टी एकजुट करने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है. सूत्रों के अनुसार, शरद पवार ने परिवार के मुखिया के तौर पर पार्टी को एक करने की जिम्मेदारी खुद ली है.

कब होगा मर्जर का ऐलान?

फैसला हुआ है कि जिला परिषद चुनाव के नतीजों के अगले दिन एनसीपी के एक होने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा. इसी वजह से उम्मीदवारों को तुरही की जगह ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है.

कानूनी सलाह भी ली गई

एनसीपी को एक करने से पहले कानूनी सलाह भी ली गई है, ताकि भविष्य में कोई विवाद न खड़ा हो. पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, “दोनों पार्टियां एक साथ आना चाहती हैं. यह अजित दादा की सबसे बड़ी इच्छा थी. अब देखना है कि इस आखिरी इच्छा के अनुसार कदम उठाए जाते हैं या नहीं.”