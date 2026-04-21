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Hindi Newsदेशफिर अस्पताल में भर्ती हुए 85 साल के शरद पवार, रद्द हुआ बारामती दौरा

फिर अस्पताल में भर्ती हुए 85 साल के शरद पवार, रद्द हुआ बारामती दौरा

Sharad Pawar Admitted To Mumbai Hospital:  NCP नेता शरद पवार को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है. बताया जा रहा है कि वह रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, जिके चलते वह कुछ कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 21, 2026, 05:22 PM IST
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फिर अस्पताल में भर्ती हुए 85 साल के शरद पवार, रद्द हुआ बारामती दौरा

Sharad Pawar Admitted To Hospital: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP (SP)के चीफ और राज्यसभा सांसद शरद पवार को रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है.  85 साल के इस नेता को हाल ही में 2 दिन पहले  ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि उन्हें चेक और फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में रखा गया है.  

अस्पताल में भर्ती शरद पवार 

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार को लेकर एक सूत्र ने बताया,'वे नियमित जांच और फॉलोअप के लिए अस्पताल में हैं. कोई गंभीर समस्या नहीं है.' बता दें कि पवार ने हाल ही में व्हीलचेयर पर बैठकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी और दिल्ली में मीडिया को भी संबोधित किया था. उन्हें फरवरी 2026 में सीने में इंफेक्शन और डिहाइड्रेशन के चलते पुणे में 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  

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कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे शरद पवार 

बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ता होने के चलते शरद पवार अपने कुछ कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे. बारामती में उनकी प्रचार की सांगता सभा बेहद अहम मानी जा रही थी. हालांकि, अब वह इसमें शामिल नहीं होंगे.बारामती उपचुनाव को लेकर यह सभा काफी अहम मानी जा रही थी. इस सभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुप्रिया सुले समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे.    

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सुप्रिया सुले ने दिया था हेल्थ अपडेट 

NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने बीते फरवरी 2026 में शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर उनका हेल्थ अपडेट दिया था. उन्होंने कहा था कि शरद पवार घर पर ही आराम करेंगे और वह अपनै दैनिक काम फिर से शुरू कर पाएंगे. उन्होंने बताया था कि शरद पवार स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. साथ ही उन्हें 3-4 दिन आराम करने के लिए कहा गया है. शरद पवार को इलाज के लिए पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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