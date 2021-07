राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने से Sharad Pawar का इनकार, प्रशांत किशोर से बातचीत का भी खोला 'राज'

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) ने साफ कर दिया है कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे. पवार को लगता है कि संसद में भारी संख्या बल वाले दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति के लिए चुनावी परिणाम पहले से ही तय होगा.

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए पवार के मैदान में होने की अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकन अब कहा जा रहा है कि उन बैठकों के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी. राष्ट्रपति चुनाव पर भी बात नहीं हुई. एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं हुई.

It is absolutely false that I will be a candidate for the Presidential election. I know what will be the result, given the party that has more than 300 MPs. I will not be a candidate for the Presidential election: NCP chief Sharad Pawar

