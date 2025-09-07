NCP नेता ने IPS अधिकारी अंजना कृष्णा के दस्तावेजों पर सवाल उठाने के लिए मांगी माफी, विवाद होने पर ट्वीट लिया वापस

Ajit Pawar Controversy: एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के शैक्षिक और जाति प्रमाणपत्रों पर सवाल उठाने वाली अपनी टिप्पणी को वापस ले लिया है और माफी मांगी है. मिटकरी ने कहा कि यह मेरी पार्टी का रुख नहीं है. यह मेरा निजी विचार है. मैं हमारे पुलिस बल और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूं. मैं पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के रुख से पूरी तरह सहमत हूं.

एमएलसी ने कहा कि वह सोलापुर घटना के संबंध में किए गए ट्वीट को वापस ले रहे हैं और माफी मांग रहे हैं. बता दें कि मिटकरी ने ट्वीट किया था कि उन्होंने यूपीएससी (UPSC) से अंजना कृष्णा के शैक्षणिक और जाति प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके आधार पर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी. महिला पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने के लिए सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर ने भी उनकी आलोचना की थी.

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें, उपमुख्यमंत्री और राकांपा अध्यक्ष अजित पवार ने करमाला की उपविभागीय पुलिस अधिकारी कृष्णा को फोन पर फटकार लगाई और उनसे अवैध मिट्टी उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने को कहा था जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ था.

वीडियो वायरल होने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे NCP नेता अजित पवार ने कहा था कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते बल्कि तनावपूर्ण स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में कृष्णा एक स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ता के फोन पर पवार से बात करते हुए दिखाई दे रही थी. इसके बाद पवार ने पुलिस अधिकारी को वीडियो कॉल किया और कथित तौर पर सख्त लहजे में उनसे मिट्टी के अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने को कहा. यह घटना 31 अगस्त को उस समय घटी जब राजस्व विभाग के अधिकारी और कृष्णा अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने सोलापुर जिले के कपरे वस्ती पहुंचे थे.