नई दिल्‍ली: राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्‍ठ नेता डीपी त्रिपाठी (DP Tripathi) का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. 67 साल की उम्र में उन्‍होंने आखिरी सांस ली. अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से करने वाले देवी प्रसाद त्रिपाठी बाद के दौर में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए थे. डीपी त्रिपाठी 2012-18 तक महाराष्‍ट्र से राज्‍यसभा सांसद रहे. वह एनसीपी के महासचिव और प्रवक्‍ता भी रहे. उनके निधन की सूचना एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर दी.

सुप्रिया सुले ने कहा कि डीपी त्रिपाठी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ. वह एनसीपी के महासचिव थे और हम लोगों के लिए गाइड और मार्गदर्शक थे. हमको उनके बहुमूल्‍य सुझावों और मार्गदर्शन की कमी खलेगी. वह उस वक्‍त से एनसीपी के साथ थे जब इस पार्टी का गठन हुआ था. उनकी आत्‍मा को शांति मिले.

Deeply Saddened to hear about the demise of Shri.D.P Tripathi Ji. He was the General Secretary of @NCPspeaks, and a guide and mentor to all of us. We will miss his wise counsel and guidance which he had given us from the day NCP was established. (1/2)

— Supriya Sule (@supriya_sule) January 2, 2020