PM मोदी की तारीफ कर फंसे NCP नेता मजीद मेमन, कड़े विरोध के बाद लिया यू-टर्न

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तारीफ करने के एक दिन बाद, एनसीपी (NCP) नेता मजीद मेमन (Majeed Memon) ने आज (मंगलवार को) यू-टर्न ले लिया और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा और नीतियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं.

बता दें कि एनसीपी नेता मजीद मेमन ने प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया के बाद यू-टर्न लिया. मजीद मेमन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विधान सभा चुनाव में जीत और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में रैंकिंग के लिए तारीफ की थी. उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर नरेंद्र मोदी लोगों का जनादेश जीतते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी दिखाया जाता है, तो उनमें कुछ गुण होंगे या अच्छे काम किए होंगे जो विपक्षी नेता नहीं कर पा रहे है.

If Narendra Modi wins people’s mandare and is also shown as world’s most popular leader, there must be some qualities in him or good work he may have done which the opposition leaders are unable to find.

— Majeed Memon (@advmajeedmemon) March 27, 2022