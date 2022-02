ED की कस्टडी में बिगड़ी नवाब मलिक की तबीयत, हॉस्पिटल में किया गया भर्ती

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. वो इस वक्त ईडी की कस्टडी में हैं. उन्हें ईडी ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.

Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik admitted to JJ Hospital in Mumbai. Details awaited.

He has been remanded to ED custody till March 3, in connection with Dawood Ibrahim money laundering case.

(File photo) pic.twitter.com/NSGxiosJhM

— ANI (@ANI) February 25, 2022