/आखिर क्यों PM मोदी से मिल रहे शरद पवार के सांसद? जानिए महाराष्ट्र के मुद्दे और महिला आरक्षण का पूरा सच

Monsoon Session: संसद के जारी मानसून सत्र के बीच देश की सियासत गरमाई हुई है. एक ओर जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने महा विकास अघाड़ी (MVA) में अपने सहयोगी दल से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अपील की है. कांग्रेस ने NCP (SP) से आग्रह किया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के सामने 'INDIA' गठबंधन का रुख पूरी मजबूती से रखे, जिसके तहत महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने और इसे परिसीमन प्रक्रिया से अलग रखने की मांग की गई है.
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव सचिन सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पता चला है कि शरद पवार की पार्टी के सांसद सोमवार को महाराष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. हम उनसे अपील करते हैं कि वे प्रधानमंत्री को स्पष्ट बताएं कि INDIA गठबंधन की यह साफ राय है कि 2023 में पास हुए 'महिला आरक्षण कानून' को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. सचिन सावंत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि परिसीमन के मुद्दे पर पूरे विपक्ष का एकजुट रहना और सरकार की इस शर्त का विरोध करना समय की मांग है.
NCP (SP) की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी थी कि उनकी पार्टी के 8 सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात कर महाराष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे. इस वार्ता के दौरान राज्य में लगातार गहराते जल संकट और उसके समाधान पर प्रमुखता से बात की जाएगी. इसके साथ ही, किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं, कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों और किसानों को राहत देने के उपायों पर प्रकाश डाला जाएगा. प्रतिनिधिमंडल तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में बुनियादी ढांचे पर बढ़ रहे भारी दबाव और उससे पैदा हो रही ढांचागत चुनौतियों को भी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखेगा.
भाजपा नेता नवनीत राणा ने इस मुलाकात का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए जन प्रतिनिधियों का प्रधानमंत्री से मिलना एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने कहा कि यदि शरद पवार की पार्टी के सांसद महाराष्ट्र की प्रगति के लिए पीएम से मिल रहे हैं, तो यह एक बेहद अच्छी बात है. भले ही राजनीतिक कयास कुछ भी लगाए जाएं, लेकिन राज्य के विकास से जुड़ी बात अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, तो इससे महाराष्ट्र का भला ही होगा.
वर्ष 2023 में संसद द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) पारित किया गया था, लेकिन इसके अमल को आगामी जनगणना और परिसीमन (Delimitation) से जोड़ दिया गया था. हाल ही में संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन के जरिए महिलाओं को तुरंत आरक्षण देने का प्रस्ताव था. हालांकि, यह विधेयक संसद में संवैधानिक रूप से आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका.
कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का तर्क है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को जनगणना या लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने (परिसीमन) के पेच में फंसाकर टालना सही नहीं है. विपक्ष की मांग है कि परिसीमन को अलग रखा जाए और महिला आरक्षण को बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए.