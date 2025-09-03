मराठा आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
मराठा आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार

Maratha Reserveation Movement: महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने सरकार के मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले पर आपत्ति जताई है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 03, 2025, 01:38 PM IST
मराठा आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार

Chhagan Bhujbal: महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग स्वीकार कर ली है. यानी अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा. इसको लेकर सरकार के अंदर आपसी कलेह होने की संभावना बढ़ी है. NCP के  OBC मंत्री छगन भुजबल ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. 

सरकार के फैसले से भुजबल नाराज 
भुजबल का कहना है कि इस विषय पर वह कानूनी राय ले रहे हैं. उन्होंने निराशा जताते हुए कैबिनेट की बैठक से भी दूरी बनाने का फैसला लिया है. बता दें कि छगन भुजबल OBC कोटे में मराठों को आरक्षण देने का विरोध करते हैं. बीते दिन ही उन्होंने कहा था कि वह सरकार की ओर से जारी प्रस्ताव की गहनता से जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा था,'मैं और मेरी टीम प्रस्ताव की गहन पड़ताल कर रहे हैं और कानूनी विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं. विस्तृत अध्ययन के बाद मैं इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करूंगा.'  

ये भी पढ़ें- मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद  

मनोज जरांगे का बयान 
भुजबल के विरोध को लेकर मराठा आरक्षण नेता मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार की ओर से जारी GR में किसी तरह की कोई गलती नहीं है. उन्होंने कहा,'GR में कोई समस्या नहीं है. यह एकदम ठीक है. प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हाईकोर्ट के कम से कम 50 वकीलों और जानकारों ने इस GR पर सहमति जताई है. कुछ लोग समुदाय को गुमराह कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि अगर  GR में किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो सरकार ने इसपर काम करने का भरोसा दिया है.     

ये भी पढ़ें- मुस्कुराए, आंख मारी और की भद्दी टिप्पणी..महिला पत्रकार को कांग्रेस नेता ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद

GR से OBC कोटा पर असर नहीं पड़ोगा: बबनराव तावड़े
मामले को लेकर राष्ट्रीय OBC महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तावड़े का कहना है कि GR से OBC कोटा पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा,' लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ और जानकारी है इस GR से OBC कोटा प्रभावित नहीं होगा और OBC समुदाय कुछ भी नहीं गंवाएगी, लेकिन हम कानूनी राय लेने के लिए तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो GR को कोर्ट में चुनौती देंगे.'  

FAQ 

मनोज जरांगे की मांग क्या थी?
मनोज जरांगे ने मांग की थी कि मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे उन्हें OBC कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिल सके. 

महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे की मांग पर क्या फैसला लिया है?
हाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे की मांग स्वीकार कर ली है और मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है. 

मंत्री छगन भुजबल ने इस फैसले पर क्या कहा है?
छगन भुजबल ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. वह इस विषय पर कानूनी राय ले रहे हैं. 

;